Dobra passa Chełmianki brutalnie przerwana przez beniaminka, Siarka w końcówce pokonała Orlęta

Niespodziewanie beniaminek bardzo brutalnie przerwał świetną passę Chełmianki. Bartłomiej Korbecki i jego koledzy w sześciu poprzednich występach zanotowali: pięć wygranych i remis. Ostatni raz ani jednego punktu nie zdobyli 23 sierpnia, kiedy przegrali z Wieczystą w Krakowie 0:4.

Pierwsza połowa sobotniego spotkania na pewno nie zapowiadała pogromu. Co prawda po kwadransie goście wyszli na prowadzenie za sprawą Monsuru Adisy. Szybko wyrównał jednak Krystian Mroczek. Szkoda drugiej bramki, bo po czterech minutach znowu to Wiślanie byli na prowadzeniu, a tym razem na listę strzelców wpisał się Krystian Bociek. Po przerwie biało-zieloni na pewno mieli plan, żeby ruszyć do ataku. Szkoda tylko, że już w 50 minucie przegrywali 1:3, po tym, jak rzut karny wykorzystał Dawid Dynarek. Końcówka? Goście wypunktowali rywali, bo zaaplikowali im jeszcze trzy bramki i ostatecznie wygrali aż 6:1.

Co działo się w Radzyniu? Orlęta długo dotrzymywały kroku faworyzowanej Siarce. W pierwszej połowie to nawet zespół Marcina Popławskiego sprawiał lepsze wrażenie. Do przerwy było jednak 0:0, tak samo długo po zmianie stron. Dopiero w 83 minucie Maciej Prusiński zaskoczył Igora Bartnika strzałem zza pola karnego. Biało-zieloni nie mieli już do stracenia, ale zamiast wyrównać, w doliczonym czasie gry dostali dwie kolejne bramki. Obie zapisał na swoim koncie Kamil Orlik.

Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Siarka Tarnobrzeg 0:3 (0:0)

Bramki: Prusiński (83), Orlik (90+4, 90+8).

Orlęta: Bartnik – K. Rycaj, Duchnowski, Cassio, Szymala (61 Zmorzyński), D. Rycaj, Korolczuk (86 Malec), Szczygieł, Koszel, Szczypek, Ostrovski (82 Balicki).

Chełmianka Chełm – Wiślanie Jaśkowice 1:6 (1:2)

Bramki: Mroczek (26) – Adisa (15), Bociek (30), Dynarek (50-z karnego), Radwanek (68), Krasuski (71), Rakowski (82).

Chełmianka: Grzywaczewski – Wiatrak, Piekarski, Pendel, Stępień, Bednara, Groborz, Nowak, Mroczek, Konojacki, Korbecki.