Dzisiaj zostaną rozegrane mecze okręgowego Pucharu Polski

Dziadek trafił za kratki. To awanturnik recydywista

Osiem wyroków niczego go nie nauczyło. Po ostatniej odsiadce wytrzymał... trzy dni i znowu wszczął awanturę. Na dodatek zrobił to w domu byłej żony, z którego sąd nakazał mu się wynieść, łamiąc zakaz zbliżania się do wnuka. Teraz 59-latkowi z gminy Krynice grozi do 5 lat więzienia.