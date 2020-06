Jakubas nie będzie żałował pieniędzy na transfery do Motoru Lublin. Powstaną też boiska i akademia piłkarska

Motor po sześciu latach spędzonych w III lidze wreszcie wraca na szczebel centralny. To jednak dopiero początek dobrych wieści dla kibiców piłki nożnej w Lublinie. Za rok o tej porze żółto-bialo-niebiescy mają się już szykować na grę w I lidze. A niedługo później występować w ekstraklasie.

– Zbigniew Jakubas od dłuższego czasu jest już zaangażowany we wsparcie finansowe Motoru. Teraz interesuje nas zarówno profesjonalizacja klubu, rozbudowa całego zaplecza dla piłki nożnej w regionie, a przede wszystkim kolejne awanse – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Dodaje też, że miasto nadal będzie wspierać klub. – Nie wycofamy się z Motoru. Chcemy być współodpowiedzialni za budowanie przyszłości piłki nożnej w Lublinie. Chcemy być wsparciem finansowym i organizacyjnym – zapewnia prezydent Żuk.

Skąd w ogóle pomysł, aby zainwestować właśnie w Motor? – Od roku wspieram Motor. W tym roku także sporą kwotą. Najbliższe tygodnie będą wymagały kolejnych inwestycji. Z przyczyn formalno-prawnych po stronie Motoru wejście kapitałowe będzie mogło mieć miejsce dopiero we wrześniu – mówi Zbigniew Jakubas.

– Pochodzę z Lublina, a Motor jest moją drużyną od dziecka. Chodziłem na mecze z dziadkiem, kiedy odbywały się jeszcze przy ul. Kresowej. Nie wiem, jak to się działo, że na te spotkania przychodziło po 15 tysięcy kibiców. Pamiętam też mecz Motoru z Pogonią na Lubliniance, który oglądało 20 tysięcy osób, a to był 65 rok. Pamiętam zawodników, jak Witold Sokołowski, który strzelał z rzutu wolnego tak, że poprzeczka pękała. Mam olbrzymi sentyment do tego klubu i chociaż obecnie chodzę na Legię, bo mieszkam w Warszawie, a mój przyjaciel jest właścicielem, to powiem szczerze, że to co za młodu człowiek doświadczył pozostaje w sercu na zawsze. W biznesie osiągnąłem cele, których nawet nie zakładałem. Przyszedł też moment refleksji, że mogę coś zrobić i teraz to robię. Coś dla Lublina. To moje miasto – wyjaśnia powody swojej decyzji Zbigniew Jakubas.

Miliony na boiska i akademię

Jakie cele stawia sobie nowy inwestor? – Chcę zbudować tutaj coś, co przez wiele lat będzie dumą naszego miasta. Stadion w Lublinie to jeden z najpiękniejszych obiektów w Polsce. Gra Motoru do tej pory dumą lublinian nie mogła napawać. Chcemy to jednak zmienić. Celem równoległym jest zbudowanie akademii piłkarskiej. Dzisiaj rozmawiamy z panem prezydentem, gdzie może ona powstać. Jeżeli uda nam się szybko przejść przez procedury pozyskania ziemi, to chciałbym w ciągu czterech miesięcy zbudować trzy boiska piłkarskie z podgrzewaną płytą i balonem na zimę, tak aby akademia mogła w pełni ruszyć od jesieni tego roku – mówi Jakubas.

Koszty infrastruktury, która najprawdopodobniej powstanie przy ul. Rusałka i jej okolicach to przynajmniej kilkanaście milionów złotych. – Od przyszłego roku deklaruję zbudowanie campu dla młodych piłkarzy wzorem chociażby Legii, która w Grodzisku zbudowała taką infrastrukturę. Jestem długodystansowcem. Wszystko co robię do tej pory, wszystkie firmy to lata ciężkiej pracy. Efekty tego widać. Tak samo podchodzę do inwestycji w Motor. Jak wiecie, piłka nożna to jest studnia bez dna. To jest ciągle dokładanie i dokładanie. Chciałbym to robić sensownie i przede wszystkim kształcić młodzież w tym regionie – mówi nowy inwestor żółto-biało-niebieskich.

Pieniądze na transfery? Nie ma limitu

Zapowiada także, że w najbliższym czasie nie będzie żałował pieniędzy na transfery, aby za rok w Lublinie kibice świętowali kolejny awans. – Jak chcemy przeskoczyć szybko do I ligi to wzmocnienia muszą nastąpić. Nie mam limitu własnego na ten cel. Pieniądze są, nie wiemy, jakie tak naprawdę będą potrzeby. Jest przygotowana lista transferowa i w części ją znam – wyjaśnia.

Na dłuższą metę nie jest jednak zwolennikiem takiej polityki. Dlatego Motor za parę lat ma opierać się przede wszystkim na piłkarzach wyszkolonych w klubie. – Chcemy zapewnić młodzieży dobre, długofalowe kształcenie, tak aby w Motorze za trzy-cztery lata grało 60-70 procent zawodników rodzimych, a nie jak robią to często inne kluby, że się nastawiają tylko na transfery. To droga donikąd – przekonuje Jakubas.

Zapowiada też, że nagle nie pojawi się w Lublinie zaciąg działaczy i trenerów z innych regionów. – Moja druga żelazna zasada polega na tym, że jestem długofalowym zawodnikiem w biznesie. Ludzie, którzy się sprawdzają, uczą i wyznają moją filozofię pracują ze mną po 30 lat. Będę stawiał na lokalnych działaczy i zawodników, których umówmy się, będziemy musieli wykształcić. Jeżeli zarząd uzna, że wsparcie z zewnątrz jest potrzebne, to z takiej opcji także skorzystamy. Nie jestem jednak osobą, która będzie ingerowała zbytnio w bieżące sprawy drużyny, trenera, czy działaczy. To jest działanie na krótką metę – wyjaśnia nowy inwestor Motoru.