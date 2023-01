Najlepszy strzelec Orląt Spomlek zostaje, remis w pierwszym sparingu

W zimie Orlęta Spomlek straciły już jedną ważną postać – Sebastiana Kaczyńskiego, który z powodów osobistych przeniósł się do czwartoligowej Mazovii Mińsk Mazowiecki. Na pewno szkoda jego odejścia, bo „Kaczy” zdobył na jesieni sześć bramek, a trzeba pamiętać, że zagrał tylko w dziewięciu meczach. Plotkowano, że z zespołem pożegna się również Kobiałka. Autor siedmiu trafień w tym sezonie nie powinien jednak zmienić klubu w zimie.

– Pojawiły się spekulacje, że Michał może od nas odejść, ale rozmawiałem z nim i nie ma takiego tematu. Ma za sobą bardzo udaną rundę, a jeżeli ją teraz powtórzy, to naprawdę będzie mógł w lecie przebierać w ciekawych ofertach z większych klubów – mówi Mikołaj Raczyński.

Szkoleniowiec na dzień dobry podczas przygotowań dostał niemiłą wiadomość od innego zawodnika. Andriy Bubentsov, czyli podstawowy bramkarz biało-zielonych zdecydował się odejść z drużyny.

– Szkoda, że poinformował nas o tym dopiero na pierwszym treningu. Nie ma co ukrywać, że musimy go zastąpić, a tak się składa, że w grudniu miałem chyba z 10 opcji, jeżeli chodzi o bramkę. Nie potrzebowaliśmy jednak nikogo i odpuściliśmy. Teraz dowiedzieliśmy się za późno, ale już szukamy i wychodzi na to, że wkrótce pojawi się u nas ciekawy golkiper, a inny, z pierwszej ligi może być do wzięcia. Na dniach będą toczyły się rozmowy i na pewno działamy w tej sprawie – dodaje opiekun ekipy z Radzynia Podlaskiego.

Na razie bramkarzem numer jeden będzie Kacper Kołotyło. 20-latek na jesieni zaliczył sześć występów i Orlęta mocno na niego liczą wiosną. Jeżeli chodzi o nieobecnych, to obecnie z powodu urazy z resztą zespołu nie ćwiczy jedynie Przemysław Koszel, reszta zawodników jest do dyspozycji. Co ważne, wśród testowanych pojawił się oczywiście także środkowy obrońca, bo na tej pozycji biało-zieloni mieli największe problemy. Najczęściej trener Raczyński musiał przesuwać bliżej bramki pomocników. Na wiosnę raczej nie będzie już takiej konieczności.

Remis w sparingu

W sobotę biało-zieloni rozegrali pierwszy mecz kontrolny i zremisowali z innym trzecioligowcem – Bronią Radom 1:1. Bramkę dla gości w końcówce spotkania zdobył testowany skrzydłowy, któremu jednak po meczu trener Raczyński podziękował za tydzień treningów.

– Pierwsze 20 minut przebiegało pod dyktando Broni, mieli kilka sytuacji, chociaż nie takich stuprocentowych. My zagraliśmy po ciężkim tygodniu i celem numer jeden był po prostu powrót do grania i nie złapanie kontuzji. Mimo wszystko po 30 minucie wyglądaliśmy lepiej i też mieliśmy swoje okazje. Dwa strzały oddał Arek Maj, groźnie uderzał Szymon Kamiński, a w końcówce Maj minął już bramkarza w sytuacji sam na sam, ale sędzia podniósł chorągiewkę. Po przerwie było sporo testów, bo chcieliśmy, żeby każdy zagrał po 45 minut, nie dłużej. Byliśmy częściej przy piłce i w końcówce doprowadziliśmy do remisu – wyjaśnia trener ekipy z Radzynia Podlaskiego.

Co z innymi, testowanymi piłkarzami? – Jesteśmy już praktycznie dogadani ze stoperem, ale dopóki nie będzie podpisu na umowie, to nie chcę niczego przesądzać, bo nie takie rzeczy się już u nas działy. Poza tym mocno interesuje nas bramkarz, który pokazał się z dobrej strony mimo puszczonego gola, a także środkowy pomocnik. Widać, że ma to coś, ale z drugiej strony mamy też trochę tłok w środku pola, więc jeszcze będziemy mu się przyglądać. A w przyszłym tygodniu mają jeszcze do nas dojechać kolejni piłkarze, także stoper – dodaje trener Raczyński.

W następną sobotę jego podopieczni zagrają w Lubartowie z Avią Świdnik. Sparing był planowany na godz. 14, ale być może uda się go przesunąć na godz. 11.

Broń Radom – Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 1:1 (0:0)

Bramki: Golasz (52) – Miller (90).

Orlęta, I połowa: Kolotyło – Chaliadka, Kamiński, Duchnowski, Szymala, Korolczuk, Kobiałka, Madembo, Skrzyński, Rycaj, Maj. II połowa: zawodnik testowany I – Wardziak, zawodnik testowany II, Siudaj, Zając, Sowisz, zawodnik testowany III, Ozimek, Kuźma, zawodnik testowany IV, zawodnik testowany V.