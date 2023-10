Pazdan, Peszko i inni, czyli już w piątek Świdniczanka zagra z Wieczystą przy światłach

To goście zwrócili się z prośbą do beniaminka, aby zawody rozegrać już w piątek. – Zgodziliśmy się, dla nas to będzie inauguracja oświetlenia, bo pierwszy raz zagramy o takiej porze, u siebie. Mimo klasy rywala trzeba szukać punktów z każdym – mówi Łukasz Gieresz, opiekun „Świdni”.

Jacek Góralski, Michał Pazdan, Thibault Moulin, Manuel Torres, Sasa Zivec, Maciej Jankowski, Rafał Pietrzak czy Michał Fidziukiewicz. A na ławce od niedawna Sławomir Peszko. Gwiazdorski skład prawie w komplecie pojawi się w Świdniku. Prawie, bo akurat Góralski ostatnio, w starciu z Podhalem Nowy Targ obejrzał czwartą żółtą kartkę.

Do tej pory Peszko w lidze poprowadził drużynę z Krakowa w pięciu meczach. I jeszcze nie doznał porażki, bo ma bilans: trzy zwycięstwa i dwa remisy. Wieczysta w tym sezonie ma jednak poważne problemy w meczach wyjazdowych. Z siedmiu takich spotkań przywiozła jedynie osiem punktów. Sposób na faworyta do awansu znalazły: Avia i Podlasie, ale i ostatnie w tabeli Karpaty Krosno. W piątek kolejnych problemów rywalom chcą dostarczyć piłkarze beniaminka ze Świdnika.

– Zrobimy wszystko, żeby wygrać. Śledziliśmy poczynania przeciwnika i wiemy, jakie zmiany wprowadził nowy trener. Dla nas to duże wydarzenie, bo pojawią się w Świdniku bardzo znane nazwiska, a jakość zespołu gości jest niepodważalna. Mają największą jakość indywidualną w tej lidze, potwierdzają to zresztą w każdym spotkaniu. Przygotowujemy się na piłkarskie święto i postaramy się pokrzyżować plany faworytowi – dodaje trener Gieresz.

WYJAZDY ORLĄT I PODLASIA

Nowy trener Orląt Spomlek Tomasz Złomańczuk na dzień dobry poprowadzi drużynę w arcyważnym spotkaniu wyjazdowym z Karpatami Krosno, czyli ostatnią drużyną w tabeli (sobota, godz. 14). Dwie godziny wcześniej Podlasie zagra w Skawinie z groźnym beniaminkiem – Wiślanami Jaśkowice.