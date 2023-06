Piłkarska trzecia Liga. Chełmianka gra o życie, trudny wyjazd Orląt do lidera

W poprzedniej kolejce Chełmianka przegrała w Połańcu z tamtejszymi Czarnymi 0:2. Do zakończenia sezonu zostały jeszcze trzy kolejki, ale podopieczni trenera Grzegorza Bonina tylko dwa razy wybiegną na boisko. W terminarzu mają bowiem jeszcze mecz z ŁKS Łagów (w następnej kolejce). A jak wiadomo ten zespół, więc Chełmianka wygra to spotkanie walkowerem. W tej sytuacji mecz z Podhalem jest dla ekipy z Chełma kluczowy. Porażka w sobotnim starciu może ostatecznie pogrzebać nadzieje podopiecznych trenera Bonina szanse na utrzymanie (wówczas jedyną nadzieją będzie to, czy pewna spadku Garbarnia Kraków w przyszłym sezonie zgłosi zespół do trzeciej ligi, czy też zdecyduje się na czwartą). Na szczęście w starciu z ekipą z Nowego Targu żaden z miejscowych zawodników nie będzie pauzować za kartki. Otuchy miejscowym kibicom może dodawać także fakt, że z 10 meczów z Podhalem Chełmianka wygrała pięć, dwa razy zremisowała i trzy razy przegrała.

A z kim zmierzą się pozostałe ekipy z naszego regionu? Podrażnione porażką w Pucharze Polski Podlasie Biała Podlaska pojedzie do Rącznej na mecz z rezerwami Cracovii. Ciężkie wyzwanie czeka za to Orlęta Radzyń Podlaski. Ekipa Pawła Babiarza uda się na trudny teren do lidera rozgrywek – Stali Stalowa Wola. Z kolei o punkty w Dębicy powalczy Avia Świdnik, a pewna spadku Lublinianka zagra u siebie z Sokołem Sieniawa.

PIŁKARSKA III LIGA – 32 kolejka

Wisła Sandomierz – Korona II Kielce * Wisłoka Dębica – Avia Świdnik * Wieczysta Kraków – Czarni Połaniec * Chełmianka Chełm – Podhale Nowy Targ * KS Wiązownica – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski * Cracovia II – Podlasie Biała Podlaska * Lublinianka Lublin – Sokół Sieniawa * Stal Stalowa Wola – Orlęta Radzyń Podlaski.