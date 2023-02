Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podlasie Biała Podlaska 1:1. Pozytywy mimo bramki straconej w końcówce

Do przerwy goli nie było. Tuż po zmianie stron wynik otworzył Krzysztof Salak, który wykorzystał podanie Dawida Nojszewskiego. Wydawało się, że goście dowiozą korzystny rezultat do końcowego gwizdka. Mieli też szansę, żeby podwyższyć swoje prowadzenie. Najbliżej był Marcin Pigiel. Po jego próbie rywale wybili piłkę sprzed linii bramkowej. W końcówce gospodarzom udało się doprowadzić do wyrównania za sprawą Michała Strzałkowskiego.

Mimo remisu trener Renkowski był jednak zadowolony z postawy swojego zespołu. – Trzeba przyznać, że graliśmy, jak równy z równym, z kandydatem do awansu. Szkoda tej straconej bramki w końcówce, ale i kilku sytuacji pod bramką Pogoni. Zabrakło nam decyzyjności przed polem karnym, a można było jeszcze lepszym akcentem zakończyć ten tydzień. Mamy za sobą naprawdę bardzo ciężkie treningi, a mimo to zagraliśmy na dużej intensywności. Dynamika naszych działań była naprawdę wysoka, a to oznacza, że regeneracja jest na bardzo dobrym poziomie – cieszy się szkoleniowiec ekipy z Białej Podlaskiej.

W jego drużynie po przerwie na boisku zameldował się już jeden z rekonwalescentów – Mateusz Chyła. Wkrótce do zajęć powinni wrócić kolejni, czyli: Maciej Wojczuk i Jan Kozłowski. – Maciek w weekend będzie próbował biegać i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to od poniedziałku może wejdzie w treningi z drużyną. Janek też powinien już wrócić do zajęć – mówi trener Renkowski.

Jego podopieczni w następną sobotę zagrają u siebie z Turem Bielsk Podlaski. Ten sparing zaplanowano na godz. 13.30.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podlasie Biała Podlaska 1:1 (0:0)

Bramki: Strzałkowski (88) – Salak (53).

Podlasie: Misztal – Nojszewski, Arak, Kot, Salak, Pigiel, Podstolak, Bahonko, Balicki, Lepiarz, Niewiarowski oraz Chyła, Koryciński, Kurowski, Kosieradzki, Wnuk.