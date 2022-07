Regions Cup: Reprezentacja LZPN lepsza od gospodarzy, ale szans na pierwsze miejsce już nie ma

W drugim meczu z rzędu podopieczni trenera Luterka stracili bramkę po rzucie rożnym. Tym razem musieli gonić wynik od ósmej minuty. Nieporozumienie przy stałym fragmencie gry wykorzystał Adrian Kaliszan, który z bliska pokonał Karola Krawczyka.

Kadra LZPN dążyła do wyrównania i udało się tuż po pół godzinie gry. Dawid Skoczylas i Jakub Bednara podeszli do rzutu wolnego. Wydawało się, że będzie uderzał ten pierwszy, ale przebiegł tylko obok piłki i zostawił ją koledze. A Bednara huknął z około 25 metrów i chyba po lekkim rykoszecie piłka zmyliła bramkarza rywali i wylądowała w siatce.

Do przerwy było 1:1, a tuż po zmianie stron to LZPN wyszedł na prowadzenie. Znowu Skoczylas i Bednara wykonywali rzut wolny. Tym razem strzelał „Skoczi”, ale bramkarz odbił piłkę do boku. Dopadł do niej Bednara, który dośrodkował pod bramkę. A tam najwyżej wyskoczył Jakub Pryliński i głową trafił na 2:1.

W kolejnych fragmentach nic się już nie zmieniło i to nasi piłkarze zgarnęli trzy punkty. Niestety, wygrana nie wystarczyła, żeby przedłużyć nadzieje na pierwsze miejsce w turnieju. Dolnośląski ZPN rozstrzygnął na swoją korzyść sobotnie spotkanie i z dorobkiem sześciu „oczek” ma już zapewniony triumf w krajowym finale turnieju UEFA Regions Cup.

– Tuż przed meczem musieliśmy dokonać jednej zmiany w wyjściowym składzie i tak naprawdę nie zdążyliśmy przekazać krycia przy stałych fragmentach gry. Rywale to wykorzystali i szybko objęli prowadzenie. Udało się jednak odpowiedzieć i ostatecznie to my cieszyliśmy się z trzech punktów. Chcieliśmy pokazać, że potrafimy grać w piłkę i to nam się udało. Szkoda tylko, że ta wygrana nic nam nie daje, bo Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zdobył kolejne trzy „oczka” i zapewnił sobie pierwsze miejsce. Nam pozostaje walka o drugie – mówi Sebastian Luterek.

Jego podopieczni w niedzielę o godz. 12 zagrają na koniec zawodów z Łódzkim ZPN.

Lubelski ZPN – Wielkopolski ZPN 2:1 (1:1)

Bramki: Bednara (33), Pryliński (47) – Kaliszan (8).

Lubelski ZPN: Krawczyk – Wołoch, Denkiewicz, Żukowski (41 Poleszak), Pupeć, Wójcik, Skoczylas (60 Misztal), Bednara, Panas (60 A. Cymerman), Sałamacha (56 Pęcak), Pryliński (60 Klimkowski).