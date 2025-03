Świdniczanka pozyskała napastnika z II ligi, cztery transfery w Lubartowie

Trener Łukasz Gieresz już kilkanaście dni temu zapowiadał jeszcze jeden transfer – napastnika z regionu, który ostatnio był w kadrze zespołu z Betclic II ligi. W piątek wszystko się potwierdziło, a na wypożyczenie do Świdnika trafił Kacper Żabiński.

W tym sezonie dwa razy pojawił się na boisku w Betclic II lidze. W sumie spędził na murawie około 40 minut. Na znacznie więcej występów liczy w Świdniku, gdzie spędzi najbliższe pół roku.

– Kacper podążał wytyczoną przez nas ścieżką rozwoju. Zależało nam, aby pierwsze pół roku spędził w Bytomiu, zaaklimatyzował się do naszej intensywności w naszym modelu pracy. To był bardzo pożyteczny czas, mieliśmy świadomość tego, że dla jego rozwoju liczba minut nie była duża, dlatego podjęliśmy kolejne kroki, aby zagwarantować mu więcej minut do gry. Jesteśmy przekonani, że Świdniczanka jest miejscem, w którym Kacper będzie mógł regularnie grać, rozwijać swoje umiejętności i przygotuje go to do kolejnego etapu pracy z nami za parę miesięcy –mówi na klubowym portalu dyrektor sportowy Polonii Bytom Tomasz Stefankiewicz.

W piątek kilka transferów potwierdził także Lewart. Ekipa z Lubartowa pozyskała Igora Pytkę z rezerw Motoru Lublin, który od dawna ćwiczył z zespołem i grał w sparingach oraz: Aleksandra Piątka (Zagłębie Sosnowiec), Konrada Niegowskiego z Lublinianki i Michała Steszuka (Górnik Łęczna).

Poniżej wszystkie ruchy transferowe naszych ekip w zimowym okienku. Transferem numerem jeden bez wątpienia są przenosiny Michała Zubera ze Świdniczanki do sąsiada zza miedzy, czyli Avii Świdnik. Poza tym, żółto-niebiescy pozyskali młodzieżowców, ale za wzmocnienie można też uznać powrót do drużyny Dave’a Assunsaco. Anglik z powodu problemów wizowych na jesieni pojawił się na boisku tylko raz i musiał wyjechać z Polski.

Avia Świdnik

Przybyli: Michał Zuber (Świdniczanka), Dawid Olszak (Górnik Łęczna), Mateusz Wójcik (KS Wiązownica), Dave Assuncao (powrót do drużyny).

Ubyli: Franciszek Wróblewski (Stara Lubovna Redfox FC), Eryk Galara (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski), Rafał Rudolf (szuka klubu).

Chełmianka Chełm

Przybyli: Karol Sałamaj (Wisła II Kraków), Dawid Kroczek (wypożyczenie ze Skry Częstochowa).

Ubyli: Dominik Stępień (Mławianka Mława), Jakub Knap (Lewart Lubartów), Oliwier Konojacki (Świdniczanka Świdnik), Karol Pendel (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Mateusz Boczuliński (szuka klubu).

Lewart Lubartów

Przybyli: Wojciech Stefański (trener), Jakub Knap (Chełmianka), Igor Pytka (Motor II Lublin), Aleksander Piątek (Zagłębie Sosnowiec), Konrad Niegowski (Lublinianka), Michał Steszuk (Górnik Łęczna).

Ubyli: Radosław Muszyński (trener), Tomasz Tymosiak (Świdniczanka), Dawid Wdowicz (nie wznowił treningów), Sebastian Plesz (Avia II Świdnik), Oskar Gede (Lublinianka), Wojciech Majewski, Łukasz Mazurek (obaj szukają klubów).

Podlasie Biała Podlaska

Przybyli: Kamil Lipiński (Ruch Chorzów), Eryk Mikołajewski (Polonia Warszawa), Maciej Wojczuk (Piast Kobylnica).

Ubyli: Filip Kozłowski (LZS Starowice Dolne), Konrad Handzlik (Cartusia Kartuzy), Michał Pokora (szuka klubu).

Świdniczanka

Przybyli: Daniel Eze (Janowianka Janów Lubelski), Dominik Ptaszyński (Dynamo Schwerin), Tomasz Tymosiak (Lewart Lubartów), Oliwier Konojacki (Chełmianka Chełm), Kacper Żabiński (Polonia Bytom).

Ubyli: Michał Zuber (Avia Świdnik), Marcel Myszka (Hetman Zamość), Maciej Wojtak (Stal Stalowa Wola II), Filip Koper (szuka klubu), Borys Kisiel (powrót do Motoru II Lublin), Igor Kuchta (wypożyczenie do Motoru II Lublin).