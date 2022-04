Tomasovia prowadziła w Dębicy, ale przegrała. Tylko remis Orląt Spomlek z ostatnią Wólczanką

Po dwóch kolejnych zwycięstwach nadzieje na utrzymanie III ligi dla Tomaszowa Lubelskiego odżyły. Tym bardziej, że po pierwszej połowie zaległego spotkania w Dębicy, to niebiesko-biali prowadzili 1:0. W 23 minucie po akcji Arkadiusza Smoły i zagraniu wzdłuż bramki błąd popełnił jeden z obrońców gospodarzy, który przepuścił piłkę pod nogą. A z prezentu skorzystał Rafał Kycko. Przyjął sobie futbolówkę i bez problemów strzelił do siatki po długim rogu.

W 45 minucie Wisłoka miała świetną okazję, żeby doprowadzić do wyrównania i przy okazji podciąć rywalom skrzydła. Sebastian Fedan nie wykorzystał jednak rzutu karnego i to podopieczni Pawła Babiarza schodzili do szatni w bardzo dobrych humorach. Zresztą, po zmianie stron goście nadal trzymali się dzielnie.

Dopiero w samej końcówce miejscowi przechylili szalę na swoją stronę. Najpierw po stracie w środku pola Paweł Zygmunt dostał piłkę między dwóch stoperów i w sytuacji sam na sam z Łukaszem Bartoszykiem doprowadził do wyrównania. W tym momencie Tomasovia skoncentrowała się już tylko i wyłącznie na obronie remisu. I chyba niepotrzebnie, bo w końcówce straciła drugiego gola. Po stałym fragmencie gry udało się wybić piłkę raz, ale ta wróciła w pole karne, gdzie Tomasz Palonek jednak trafił na 2:1.

– Na pewno mamy duży niedosyt. Niepotrzebnie ratowaliśmy już remis przez te ostatnie kilkanaście minut. Mecz był wyrównany, a my dobrze się zaprezentowaliśmy. Wisłoka to taki zespół, który nie kalkuluje, tylko gra do przodu. Dzięki temu było kilka sytuacji zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Myślałem, że skoro rywale nie wykorzystali karnego, to że już nam nie strzelą. Niestety, stało się inaczej – mówi Paweł Babiarz.

Szkoleniowiec przyjezdnych przyznaje też, że jeszcze przy stanie 1:1 miała miejsce kontrowersyjna sytuacja. – Jestem przekonany, ze Damian Chmura dostał łokciem w twarz. Arbiter nie dopatrzył się przewinienia, a to działo się w końcówce, w polu karnym przeciwnika, dlatego spotkanie mogło się potoczyć zupełnie inaczej. No cóż, przegraliśmy, chociaż mogliśmy wywalczyć punkt. Trzeba się jednak szybko pozbierać i powalczyć w sobotę przeciwko KSZO – dodaje trener Tomasovii.

Wisłoka Dębica – Tomasovia Tomaszów Lubelski 2:1 (0:1)

Bramki: Zygmunt (73), Palonek (87) – Kycko (23).

Wisłoka: Daniel – Król, Cabała, Boksiński, Dziadosz (63 Żmuda), Siedlecki (46 Smoleń), Fedan, Górecki (46 Zygmunt), Łanucha, Siedlik (90 Rachfalik), Palonek.

Tomasovia: Bartoszyk – Pleskacz, Chmura, Skiba, Zozulia, Tsybulnyk, Słotwiński (79 Tomaszewski), Kycko (72 Doiteau), Smoła, D. Szuta, J. Szuta.

Żółte kartki: Król – Smoła, Słotwiński, Chmura.

Sędziował: Patryk Świerczek (Brzesko).