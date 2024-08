Trener Avii Świdnik znów będzie pracować w Japonii? Klub zabrał głos

Przypomnijmy, że Makowski trafił do Świdnika latem zastępując na ławce trenerskiej Łukasza Mierzejewskiego, który pożegnał się z Avią, a potem został szkoleniowcem innego trzecioligowca i rywala świdniczan w walce o czołowe lokaty – Sandecji Nowy Sącz.

Avia obecny sezon zaczęła łagodnie mówiąc nie najlepiej. Zespół, który miał liczyć się w walce o awans w pierwszej kolejce zremisował u siebie z rezerwami Korony Kielce. Później przyszła wyjazdowa porażka w derbach z Chełmianką, a w trzeciej serii gier przełamanie w postaci zwycięstwa nad Unią Tarnów. Jednak kolejne dwa mecze to kolejne remisy – z beniaminkiem Pogonią Sokolem Lubaczów i w minionej kolejce z Wiślanami Skawina.

Avia zajmuje obecnie 10. miejsce w Betclic III Lidze, a po ogłoszeniu, że do pracy wrócił Skorża ruszyły spekulacje czy do współpracy nie zaprosi 32-letniego szkoleniowca świdniczan, z którym przecież wspólnie odnosił w Azji sukcesy. Na te doniesienia zareagowali działacze trzecioligowca. – W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi oraz zapytaniami dotyczącymi możliwego odejścia trenera pierwszego zespołu piłki nożnej MKS Avia Świdnik – Wojciecha Makowskiego do Japonii, informujemy iż na obecną chwilę do Klubu nie wpłynęła żadna korespondencja w tej sprawie – przekazał trzecioligowiec za pośrednictwem facebooka. – Jednocześnie informujemy, że klub i trener pozostają w stałym kontakcie, a postanowienia zawarte pomiędzy stronami kontraktu obejmują zapisy stosownie zabezpieczające interesy każdej ze stron na wypadek woli jednostronnego rozwiązania kontraktu przez drugą stronę – dodano.