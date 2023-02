Utalentowany młodzieżowiec przenosi się z Lublinianki do KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

Janaszek to zawodnik z rocznika 2004, który zaczynał przygodę z futbolem w Piłkarskich Nadziejach Motoru. Przed sezonem 2019/2020 trafił za to do akademii Legii Warszawa. Latem 2022 wrócił do Lublina, ale tym razem na Wieniawę.

I na pewno pokazał się z dobrej strony. W sześciu ostatnich meczach rundy jesiennej zdobył cztery gole, co wystarczyło, żeby od razu był jednym z najlepszych strzelców grupy czwartej III ligi, jeżeli chodzi o nastolatków.

Z powodu problemów Lublinianki było jasne, że młodzieżowiec będzie szukał sobie nowego klubu. I mógł spokojnie przebierać w ofertach. Był na testach w pierwszoligowym GKS Tychy, przez chwilę ćwiczył z Avią, a mówiło się także o przenosinach do Jagielloni Białystok, ale bardziej pod kątem drugiej drużyny, pojawił się temat drugoligowego Motoru, ale i zainteresowanie z Włoch.

Możliwość pozyskania zawodnika mocno rozważała także Wisła Puławy jednak trener Mariusz Pawlak nie gwarantował piłkarzowi odpowiedniej liczby minut, a te w przypadku młodego zawodnika są bardzo ważne. Dlatego Janaszek według naszych informacji ma ostatecznie wylądować w innym trzecioligowcu z grupy czwartej – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Na dniach ma podpisać umowę.