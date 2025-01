Wojciech Szacoń (Avia Świdnik): Kolejne transfery? Raczej tylko młodzieżowcy

Avia szybko otworzył wynik w Ostrowcu, do przerwy prowadziła 3:1, a w drugiej części spotkania dorzuciła jeszcze dwie bramki.

– W sobotniej grze kontrolnej przyzwoicie wyglądaliśmy pod względem strukturalnym. Oczywiście nie wystrzegliśmy się błędów, ale byliśmy dużo bardziej odpowiedzialni i zdyscyplinowani. Ten mikrocykl był potrzebny, żeby przypomnieć sobie zasady funkcjonowania w poszczególnych fazach gry. Uważam, że pierwsze 20-25 minut było wyrównane, może nawet delikatnie na korzyść przeciwnika. Wykorzystaliśmy jednak swój moment, otworzyliśmy wynik i dalej do końca kontrolowaliśmy spotkanie zdobywając kolejne bramki. Obie jedenastki zagrały na dobrym poziomie, zarówno pod względem motorycznym, jak i piłkarskim. W następnym tygodniu będziemy doskonalić kolejne działania modelowe oraz deficyty, które wskaże nam analiza dzisiejszego sparingu – mówi Wojciech Szacoń.

Jak wypadli testowani piłkarze? – Przyglądaliśmy się dwóm zawodnikom z pola i bramkarzowi. To zawodnicy, którzy posiadają status młodzieżowca. Testowani zaprezentowali się całkiem przyzwoicie, jednak spokojnie przeanalizujemy nagranie z meczu i wtedy będziemy podejmować dalsze kroki. Jeżeli chodzi o transfery w zimowym oknie, prawdopodobnie będą to tylko młodzieżowcy – dodaje szkoleniowiec.

Trener żółto-niebieskich będzie miał teraz jeszcze większe pole manewru, jeżeli chodzi o linie ofensywną. W końcu oprócz Michała Zubera, który dołączył do klubu ze Świdniczanki, za drugi transfer można uznać powrót do drużyny Anglika Dave’a Assuncao. 22-latek z powodu problemów z wizą rozegrał do tej pory zaledwie jedno spotkanie w żółto-niebieskich barwach. W jakiej formie w ogóle wrócił do zespołu?

– W ostatnich miesiącach trenował z trenerem personalnym, brał udział w rozgrywkach amatorskich w Anglii. Dave wrócił do nas w dobrej formie, ale potrzebuje jeszcze trochę czasu żeby była optymalna w kontekście przygotowania motorycznego. Pod względem piłkarskim wygląda dobrze, na pewno zwiększy rywalizację w drużynie – mówi trener Szacoń.