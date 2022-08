26 sierpnia w Świdniku rozegrane zostaną mecze oldbojów Avii Świdnik i Świdniczanki

Historia towarzyskich meczów oldbojów pomiędzy Avią i Świdniczanką sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwsze tego typu spotkanie piłkarskie zostało rozegrane w 1997 roku. Historyczny Puchar Burmistrza Miasta Świdnik zdobyli wówczas futboliści Avii pokonując lokalnych rywali z ul. Turystycznej 4:0. „Mecze wspomnień” pomiędzy byłymi zawodnikami obu świdnickich klubów były rozgrywane regularnie przez szereg kolejnych lat. Ostatni, jak do tej pory, po kilkuletniej przerwie odbył się w ubiegłym roku. Wówczas na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 5:3 zwyciężyli oldboje Avii. – Stowarzyszenie Manufaktura Futbolu w Świdniku powróciło do tradycji rozgrywania takich spotkań. Chcemy, aby młodsze pokolenie świdnickich kibiców mogło poznać, a starsze pokolenie jeszcze raz zobaczyć na boisku byłych piłkarzy obu klubów. Niech to wydarzenie będzie wyrazem podziękowania od nas wszystkich sportowcom, którzy swego czasu godnie reprezentowali Świdnik na futbolowych boiskach Lubelszczyzny i nie tylko. Po sześciu latach przerwy reaktywacja tego wydarzenia nastąpiła w 2021 roku. Roku szczególnym bowiem łączącym symbolicznie jubileusze działalności obu tak bardzo zasłużonych dla naszego miasta klubów. Klub Sportowy Świdniczanka za lata 1960-2020, a Miejski Klub Sportowy Avia za lata 1952-2022 – mówi Jacek Kosierb, prezes Manufaktury Futbolu. W przeszłości był juniorem Świdniczanki i jak sam podkreśla ma zamiar, chociaż na chwilę, wybiec na zieloną murawę.

Tegoroczny dwumecz będzie miał należytą oprawę. Oficjalnego rozpoczęcia spotkania oldbojów 35+ pierwszym kopnięciem piłki dokona Burmistrz Miasta Świdnik, a meczu 45+ Starosta Świdnicki. Drużyny wystąpią w specjalnie na ten dzień przygotowanych, spersonalizowanych strojach w barwach klubowych. Na ławkach rezerwowych zasiądą znakomitości trenerskie, odpowiednio: Marek Maciejewski (Avia) i Marek Leszczyński (Świdniczanka). Gościem specjalnym będzie trener Bronisław Waligóra. Na boisku nie zabraknie byłych, znakomitych przed laty zawodników obu klubów. W żółto-niebieskich barwach na pewno zobaczymy Tadeusza Grulę, Modesta Boguszewskiego, Tomasza Giełzaka, Pawła Pranagala czy Jacka Ziarkowskiego. W Świdniczance swój występ zapowiedzieli między innymi: Sławomir Biszkont, Mirosław Łucka, Łukasz Nowosad, Marek Dunia czy Jacek Czychajda. W przerwie pierwszego meczu zostanie przeprowadzony konkurs rzutów karnych dla kibiców 35+. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymają klubowe gadżety Świdniczanki oraz Avii.

Organizatorami wydarzenia, które swoim Honorowy Patronatem objęli: Starosta Świdnicki i Burmistrz Miasta Świdnik, jest stowarzyszenie Manufaktura Futbolu w Świdniku. Partnerami tego przedsięwzięcia są: KS Świdniczanka Sp z o.o., MKS Avia Sp z o.o., Klastmed, Sawa, Hydrocentrum i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świdniku.