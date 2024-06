Euro 2024: Europejski klasyk dla Hiszpanii. Włosi nadal niepewni awansu

Przed hitem drugiej kolejki fazy grupowej Hiszpanie i Włosi mieli po trzy punkty. Zespól Luisa de la Fuente w pięknym stylu pokonał Chorwatów, a Włosi choć mieli ogromne problemy zdołali wywalczyć komplet punktów w starciu z Albanią.

Od samego początku to Hiszpanie przejęli inicjatywę na boisku i dążyli do strzelenia gola. W 24 minucie przed szansą stanął Alvaro Morata, ale nie zdołał pokonać Gianluigiego Donnarummy. Z kolei Włosi ani razu nie zagrozili bramce swoich rywali i do przerwy było 0:0.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. W 52 minucie blisko gola był Pedri lecz uderzył niecelnie. Trzy minuty później hiszpańskich napastników wyręczył Riccardo Calafiori. Na lewym skrzydle akcję do środka złamała Nico Williams i posłał piłkę w pole karne. Donnaruma dobił ją do boku, a ta trafiła w dezorientowanego młodego defensora Italii i wpadła do siatki. Hiszpanie chcieli pójść za ciosem i najpierw Lamin Yamal uderzył z prawej strony pola karnego minimalnie niecelnie, a niebawem z lewego narożnika „szesnastki” huknął Williams. Piłka nabrała niebywałej trajektorii, ale trafiła w poprzeczkę i wynik meczu się już nie zmienił.

W ostatniej kolejce fazy grupowej pewni awansu Hiszpanie zagrają z Albanią, która wciąż ma prawo marzyć o awansie do fazy pucharowej. Z kolei Włosi zmierzą się z Chorwacją i dla obu tych zespołów będzie to „mecz o wszystko”.

Hiszpania – Włochy 1:0 (0:0)

Bramka: Calafiori (55-samobójcza)

Hiszpania: Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Pedri (71 Baena), Rodri, F. Ruiz (90 Merino) – Yamal (71 F. Torres), Morata (78 Oyarzabal), N. Williams (78 Ayoze)

Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco – Barella, Jorginho (46 Cristante) – Frattesi (46 Cambiaso), Pellegrini (82 Raspadori), Chiesa (64 Zaccagni) – Scamacca (64 Retegui).