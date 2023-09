OFICJALNIE: Michał Probierz selekcjonerem reprezentacji Polski

Mało przekonujące zwycięstwo nad Wyspami Owczymi i porażka w Tiranie z Albanią przelała czarę goryczy i po tych spotkaniach PZPN pożegnał się z Portugalczykiem. Po tej decyzji w mediach ruszyła lawina spekulacji dotycząca następcy. Kandydatami zostali Jan Urban, Marek Papszun i Michał Probierz. I choć wydawało się, że najwyżej stoją szansę byłego szkoleniowca Rakowa Częstochowa, który od niedawna pozostawał bez pracy to ostateczny wybór padł na Probierza.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski ma 50 lat i jest byłym piłkarzem. W swojej karierze grał w Ruchu Chorzów, Górniku Zabrze, Widzewie Łódź czy Pogoni Szczecin. Karierę zakończył w 2005 roku po tym jak odniósł kontuzję zerwania więzadeł krzyżowych.

Po zawieszeniu butów na kołku Probierz został trenerem i szybko dostał się na poziom ekstraklasy. Najlepiej szło mu w Białymstoku z tamtejszą Jagiellonią sięgając w sezonie 2016/2017 po wicemistrzostwo Polski. Wcześniej (w sezonie 2009/2010) wygrał z „Jagą” Puchar Polski, a rok później sięgnął po Superpuchar. To właśnie w tym klubie spotkał obecnego prezesa PZPN Cezarego Kuleszę, który wówczas był sternikiem Jagiellonii. Ostatnim klubem w jakim pracował Probierz była Cracovia. 50-latek pożegnał się z „Pasami” w 2021 roku ze względu na słabe wyniki drużyny.

Po odejściu z Krakowa Probierz nie pracował do lipca 2022 roku. Wówczas otrzymał pracę jako trener reprezentacji Polski do lat 21. Do momentu nominacji na selekcjonera pierwszej reprezentacji poprowadził „młodzieżówkę” w 10 meczach notując pięć zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki.

Wszystko wskazywało, że Cezary Kulesza nazwisko nowego selekcjonera poda w środę w południe, bo na tę godzinę zaplanowano oficjalną konferencję prasową. Tymczasem informacja ukazała się już tuż po godzinie ósmej rano. – Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi – napisał sternik PZPN na portalu X.