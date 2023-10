Ósma Złota Piłka dla Leo Messiego

Przypomnijmy, że Messi w zimie zeszłego roku wraz ze swoimi kolegami z reprezentacji sięgnął w Katarze po mistrzostwo świata. Było to ostatnie z wielkich trofeów, którego nie miał w swojej kolekcji.

W poniedziałek wieczorem Argentyńczyk przeszedł do historii bo już wcześniej zdobywał to prestiżowe wyróżnienie w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 i 2021, co czyni go niekwestionowanym mistrzem w tej kategorii.