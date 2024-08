Powstanie piłkarska publikacja na 550-lecie Województwa Lubelskiego

Stowarzyszenie Manufaktura Futbolu, działając w porozumieniu i za aprobatą Zarządu Województwa Lubelskiego, przygotowuje prestiżową publikację pod tytułem „550 ludzi futbolu na 550-lecie Województwa Lubelskiego”. Autorem książki jest Jacek Kosierb. Świdniczanin na swoim koncie ma już dziewięć wydanych monografii piłkarskich traktujących o futbolu na Lubelszczyźnie.

W latach 2022-2023 ukazały się dwie części publikacji pt. „100 Klubów na 100-lecie LZPN”, które okazały się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Traktowały głównie o klubach i drużynach. - Nadszedł czas na opisanie ludzi oddanych futbolowi bo to oni tak naprawdę tworzą tożsamość tych klubów i zespołów. Nie zabraknie związanych z nimi rozdziałów tematycznych takich jak, między innymi: „Jubileusze, jubileusze...”, „Awans jest nasz!”, „Z zakrystii na boisko...”, „Spiker – władca mikrofonu!” czy „Z Orłem na piersi...”. Całość zwieńczy galeria zdjęć drużyn, które w roku jubileuszowym uczestniczą w piłkarskiej rywalizacji od ekstraklasowego Motoru Lublin począwszy, a na zespołach rywalizujących w klasie B, czyli na ósmym poziomie rozgrywkowym na Lubelszczyźnie skończywszy. W bogato ilustrowanej książce zostaną przedstawione sylwetki osób związanych ze środowiskiem piłkarskim Województwa Lubelskiego. Zarówno te sztandarowe jak Władysław Żmuda, Jacek Bąk, Katarzyna Kiedrzynek czy trener Bronisław Waligóra, ale też takie, które uchodzą za swoiste ikony futbolowych klubów na co dzień rywalizujących nawet na najniższych poziomach rozgrywkowych jak klasy A czy B. - Ta publikacja będzie wyjątkowa. Miejsce na jej kartach znajdzie się praktycznie dla każdego. Zostaną przedstawione sylwetki nie tylko piłkarzy, ale także prezesów, działaczy, trenerów, kierowników drużyn, spikerów stadionowych, sędziów, dziennikarzy, najwierniejszych kibiców czy futbolowych kolekcjonerów, którzy zechcą na trwałe zapisać się na kartach historii lubelskiego futbolu. Przy każdej z opisywanych postaci znajdzie się nie tylko jej fotografia oraz dosier, ale przede wszystkim ciekawie opowiedziana, osobista historia związana z futbolem. Czytelnicy poznają szereg do tej pory nieznanych faktów z ligowych boisk - tłumaczy Jacek Kosierb.

Wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób byli lub są związani z futbolem na Lubelszczyźnie, a chcieliby się znaleźć na kartach tej książki, zachęcamy do kontaktu z autorem. Warto dodać, że nakład tej publikacji będzie limitowany. To oznacza, że na jej nabycie będą mogli liczyć tylko Ci, którzy do dnia 30 września dokonają stosownej rezerwacji. Kontakt z autorem: tel. 601413856 lub email: jacekkosierb@interia.pl

Dotychczasowe monografie piłkarskie autorstwa Jacka Kosierba

„Żółto-niebiescy 1952-2012” (2012) * „5-10-15 Świdnicka halówka i nie tylko” (2014) * „20 lat minęło, czyli od halówki do futsalu” (2019) * „Świdniczanka 1960-2020” (2020) * „75 lat LKS Tur Milejów” (2021) * „100 Klubów na 100-lecie LZPN” (2022) * „Mecze oldbojów Avia – Świdniczanka w latach 1997-2022” (2023) * „100 Klubów na 100-lecie LZPN – część 2” (2023) * „25 lat minęło jak jeden dzień” (2024).