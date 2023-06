Unia Grabów-Leopoldów zagrała w wielkim finale XXIII edycji Pucharu Tymbarku

Zanim finaliści Pucharu Tymbarku awansowali do rozgrywek ogólnopolskich i zagrali na PGE Narodowym, musieli przejść łącznie aż cztery etapy. Każdy z zespołów pokonał szczebel gminny i powiatowy, a na koniec najlepsze drużyny z kategorii U-10 i U-12 spotykały się z rówieśnikami w finałach wojewódzkich, których stawką był awans do etapu ogólnopolskiego. Do Warszawy przyjechały łącznie 64 drużyny dziewczęce i chłopięce w kategoriach do 10 i 12 lat.

Finały ogólnopolskie rozpoczęły się 14 czerwca na stadionie Hutnika Warszawa. Młodzi zawodnicy i zawodniczki zaprezentowali wysoki poziom gry, a przy tym byli w stanie cieszyć się piłką i okazywać szacunek rówieśnikom. Dowód na to, jak zawodnicy i zawodniczki zachowywali ducha fair play, stanowi duża liczba zielonych kartek, które im przyznano.

Dla finalistów nagrodą za przejście wszystkich etapów Pucharu Tymbarku była szansa gry na murawie PGE Stadionu Narodowego o tytuł najlepszej drużyny w kraju. Rangę finałów podnosił też fakt, że spotkania prowadzili zawodowi sędziowie: Monika Mularczyk i Szymon Marciniak.

Najpierw odbył się finał dziewcząt w kategorii do 10 lat. Po zaciętym i pełnym wrażeń spotkaniu wygrała drużyna SP 17 z Chorzowa, która pokonała 5:2 zespół Unia Grabów-Leopoldów z województwa lubelskiego. Po nich na murawę obiektu wyszły najlepsze zespoły w kategorii U-10 chłopców. Lepszy okazał się zespół Szkoły Gortata, który pokonał drużynę SPMS Sosnowiec 2:0. Finał dziewcząt w kategorii 12-latków na swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna SP Krasne, pokonując 3:1 ekipę AP PSP Klimontów. Zwieńczeniem spotkań finałowych był mecz zespołów SMS Stal Rzeszów i SP 7 Leszno. Spotkanie, zakończone rezultatem 4:1, zapewniło zwycięstwo ekipie z Rzeszowa, która po końcowym gwizdku cieszyła się z wygranej.

– Cieszę się, że mogłem brać udział w turnieju i bezpośrednio z boiska obserwować szczere łzy zarówno szczęścia, jak i smutku. Tutaj nikt nie udawał, nie kradł czasu, ani nie kalkulował – miłość do futbolu w najlepszym wydaniu. Widać, że niektóre dzieci mają ogromny potencjał i fantastycznie się rozwijają. Z ciężką pracą, odpowiednim podejściem i inicjatywami takimi jak Puchar Tymbarku sukces mają w zasięgu ręki. Myślę, że za kilka lat siedząc na trybunach na Stadionie Narodowym, będziemy bić brawo i kibicować dorosłym piłkarzom, których wcześniej obserwowaliśmy na tym właśnie turnieju. Wielu byłych graczy Pucharu Tymbarku jest obecnie w kadrze, dziś widzieliśmy potencjalnych następców – powiedział sędzia Szymon Marciniak cytowany przez portal Łączy Nas Piłka. – Wspaniała atmosfera, wielkie emocje, fantastyczni zawodnicy. Wszystkim obecnym i przyszłym uczestnikom życzę przede wszystkim wytrwałości w realizowaniu pięknej, sportowej pasji – dodała sędzia Monika Mularczyk.

Wyniki XXIII edycji Pucharu Tymbarku

Chłopcy U-10: 1. Szkoła Gortata * 2. SPMS Zagłębie Sosnowiec * 3. SP 5 Suwałki. Dziewczęta U-10: SP 17 Chorzów * 2. Unia Grabów-Leopoldów * 3. SP Nadarzyn. Chłopcy U-12: SMS Stal Rzeszów * 2. SP 7 Leszno * 3. ZSP 2 Białystok. Dziewczęta U-12: 1. SP Krasne * 2. AP PSP Klimontów * 3. SMS Katowice.