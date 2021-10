Prądniczanka Kraków – KKP Unia Lublin 0:4. Zabójcza końcówka

Black Friday 2021 – kiedy wypada Czarny Piątek w Polsce?

Czarny Piątek, czyli Black Friday jest dniem wielkich wyprzedaży organizowanym co roku, najczęściej w ostatni piątek listopada. To już niejako tradycja, która przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy wypada Black Friday w 2021 roku? Kiedy zaczyna się Black Week? Przeczytaj, jak może wyglądać tegoroczny Czarny Piątek w tradycyjnych sklepach oraz w Internecie. Sprawdź także, dlaczego warto skorzystać z porównywarki ofert i cen Ceneo.pl, by okazja na Black Week była najkorzystniejsza.