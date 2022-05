Reprezentacja Polskich Pisarzy świętowała 10-lecie istnienia

Miejscem świętowania 10 lat kadry było położone koło Wągrowca Mieścisko. Reprezentację Polskich Pisarzy prowadzi menadżer Andrzej Grajewski. Tym razem Lubelszczyznę w tej drużynie reprezentowali autor pięciu monografii piłkarskich Jacek Kosierb, poeta metafizyczny Jerzy Ornal oraz tłumacz języka ukraińskiego Michał Radelczuk. Drużynę miejscowych tworzyli głównie lokalni urzędnicy oraz pracownicy biblioteki.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze i, co warto podkreślić, na bardzo dobrze przygotowanej murawie stadionu miejscowego Klubu Sportowego Sokół. Sześć bramek dla zwycięzców zdobył kapitan Zbigniew Masternak, który cały czas „śrubuje” swój rekord. Aktualnie w 120 rozegranych meczach reprezentacji ma na koncie już 123 gole. Po trzy trafienia dołożyli Dawid Trzeźwiński i powracający po dwóch latach do kadry „ludzi pióra” Jacek Janowicz. – Przy jednej bramce asystowałem – mówi świdniczanin Jacek Kosierb. Dwa gole strzelił Mateusz Jurków, a jednego Jacek Kosierb. – Muszę przyznać, że bramkarz Kamil „Kosa” Kosicki w wielu sytuacjach bronił wręcz fantastycznie. Tym większa moja radość i satysfakcja, że raz, po asyście Janowicza, udało mi się go przechytrzyć. Mój bilans na dziś w koszulce z orłem na piersi to 78 meczów, na które złożyło się: 45 zwycięstw, dziewięć remisów i 24 porażki oraz sześć strzelonych goli – podsumowuje Kosierb.

Już niebawem świdniczanin będzie miał kolejną okazję do podreperowania swojej zdobyczy bramkowej w biało-czerwonych barwach. Na 25 czerwca zaplanowany bowiem został „Świdnicki Mundial 2022”, w kategorii 35+.

Warto dodać, że zawody bardzo obiektywnie prowadził doświadczony sędzia Grzegorz Marczyk, który ma blisko 40 lat stażu z gwizdkiem. W Reprezentacji Polskich Pisarzy gościnny występ zaliczył Andrzej Janeczek, który na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku razem z drużyną Lecha Poznań zdobył dwa tytuły mistrza Polski. Na pierwszoligowych boiskach występował w Sokole Pniewy, Zagłębiu Lubin i Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski.