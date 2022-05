Unia Lublin z kolejnym pewnym zwycięstwem w lidze

Zespół prowadzony przez Jakuba Knapa nie dał najmniejszych szans jednej z najsłabszych ekip drugoligowych rozgrywek. Lublinianki wygrały na bocznym boisku lubelskiej Areny aż 4:0. Trzy gole zdobyły już przed przerwą. Koncert strzelecki rozpoczęła Julia Gąsiorowska, a później dwa trafienia dołożyła Przewłoka. Wynik w drugiej połowie ustaliła Maja Oleszczuk. Unia na kolejkę przed końcem sezonu zajmuje 5 miejsce. Lublinianki mają na koncie 32 pkt. Przewodząca rozgrywkom Bielawianka Bielawa ma ich na koncie aż 53.

W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek U-17 zwycięstwo zanotowały piłkarki Górnika Łęczna. Podopieczne Patryka Błaziaka pokonały na wyjeździe 3:2 BTS Rekord Bielsko-Biała. Wynik meczu już w 5 min otworzyła Anna Gliszczyńska. W kolejnych minutach inicjatywę przejęły jednak gospodynie, które udokumentowały swoją przewagę w postaci bramek Wiktorii Pieczki i Zofii Śmietany. Łęcznianki mocno do pracy wzięły się po zmianie stron, a do siatki trafiły Aleksandra Omelianowicz oraz Anna Gliszczyńska. Górnik zakończył rozgrywki swojej grupy CLJ na trzeciej pozycji i nie awansował do dalszych gier. Taką promocję uzyskały KS SWD Wodzisław Śląski i UKS SMS Łódź.