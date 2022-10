Vrotcovia Lublin najlepsza w finałowym Turniej Wolności w piłce nożnej

Przypomnijmy, że zmagania w piłkarskich Turniejach Wolności trwały już wcześniej, a w poszczególnych miejscowościach odbywały się turnieje eliminacyjne. W niedzielę najlepsze ekipy z eliminacji zawitały do Zamościa, by zmierzyć się w finałowych starciach.

W imprezie udział wzięło aż dwadzieścia zespołów. Najlepsza w finałowej batalii okazała się Vrotcovia Lublin, która w finale wygrała z Podlasiem II Biała Podlaska 1:0. Natomiast w meczu o trzecie miejsce BKS Biłgoraj pokonał Tomasovię Tomaszów Lubelski 3:1. Przyznano także nagrody indywidualne – najlepszym bramkarzem wybrano Miłosza Fijałkowskiego (Podlasie Biała Podlaska), a tytuł króla strzelców uzyskał Aleks Król (Gaudium Zamość). Z kolei Puchar Fair Play trafił do graczy Tomasovii Tomaszów Lubelski.

Co równie ważne zmaganiom młodych piłkarzy uważnie przyglądali się Sławomir Peszko i Radosław Majewski, zawodnicy Wieczystej Kraków, a w przeszłości reprezentanci Polski. – To był bardzo fajnie zorganizowany turniej z masą atrakcji, a chłopcy mieli okazję również spotkać się i porozmawiać z byłymi reprezentantami Polski: Sławkiem Peszko oraz Radkiem Majewskim, którzy rozdawali masę autografów i z wielką chęcią pozowali do zdjęć z uczestnikami turnieju – powiedział Tomasz Maciąg, trener zwycięskiej drużyny czyli Vrotcovii Lublin.

– Oprócz wizyty Radka Majewskiego i Sławka Peszki zapewniliśmy animacje zorganizowane przez znanego piłkarskiego youtubera Qeska. Piłkarskie triki zaprezentował najpopularniejszy polski piłkarski tiktoker Luki Poland, czyli Łukasz Chwiediuk. Były też koncerty muzyczne, a na scenie zaprezentowała się m.in. 18-letnia piosenkarka z Ukrainy Dolya, która uciekła przed wojną do Polski z rejonu Mikołajowa – powiedział Jędrzej Stęszewski, prezes Stowarzyszenia Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, które było organizatorem wydarzenia.

– Nie ma większej radości, niż móc wesprzeć profesjonalnie zorganizowaną imprezę sportową dla młodych ludzi. Ich pasja, zaangażowanie, ambicja, ale także umiejętności zrobiły na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Serdecznie gratuluję najlepszym zespołom, ale także wszystkim pozostałym, bo każda z nich musiała zrobić bardzo dużo, by dostać się do Finałowego Turnieju Wolności w Zamościu – mówił Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, patron honorowy turniejów. – Wszyscy uczestnicy z uśmiechem na twarzach opuszczali stadion w Zamościu i o to przede wszystkim chodziło. Trzeba zwrócić uwagę, że gros drużyn, które wystąpiły w Finałowym Turnieju Wolności składało się z zawodników z małych miejscowości, w których na co dzień nie ma możliwości uczestnictwa w takich imprezach. To ważne dla młodych piłkarek i piłkarzy, by mieć okazję zagrać w tak dobrze zorganizowanym turnieju – dodał minister Romanowski.

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a partnerem wydarzenia był Lubelski Związek Piłki Nożnej. Warto dodać, że w ubiegłym roku Piłkarskie Turnieje Wolności oraz Finałowy Turniej Wolności zdobyły tytuł najlepszej imprezy piłkarskiej dla dzieci z małych miasteczek i wsi w województwie lubelskim.