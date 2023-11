W grudniu ukaże się publikacja „100 Klubów na 100-lecie LZPN – część 2”

W ubiegłym roku, w związku z jubileuszem 100 lat Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, ukazała się książka pt. „100 Klubów na 100-lecie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej”. Została dobrze przyjęta przez futbolowe środowisko województwa lubelskiego. Autor Jacek Kosierb kończy pracę nad drugą częścią. Ma ona trafić do rąk czytelników pod koniec grudnia. Można jeszcze zarezerwować egzemplarze do swojej biblioteczki.

Celebracja jubileuszu LZPN trwa do końca roku. Stowarzyszenie Manufaktura Futbolu w Świdniku, jako wydawca pierwszej części publikacji, w związku z licznymi postulatami klubów, postanowiło wydać drugą część. Na jej kartach znajdą się przede wszystkim kluby, które nie wzięły udziału w ubiegłorocznej publikacji. Także kluby, które już znalazły się w pierwszej części książki, będą miały miejsce w drugiej. Będzie to możliwe w osobnych rozdziałach tematycznych takich jak: „Była taka drużyna”, „Jubileusze, jubileusze...”, „Turnieje, turnieje...” czy „Awans jest nasz!”. - Listę klubów w zasadniczej części książki, czyli rozdziale „Z kart klubowej historii...” otwierają mające już 100-letnią, piękną historię: Janowianka Janów Lubelski i Sokół Zwierzyniec. Oprócz nich swoje rozdziały będą miały m.in. Gaudium Zamość, Orlęta Łuków, Start Krasnystaw, Hutnik Ruda Huta, Draco Kowala, Kujawiak Stanin, Avenir Jabłonna, Puławiak Puławy czy BKS Lublin. W „Alfabecie nieobecnych” czytelnicy na pewno znajdą informacje m.in. o Iskrze Spiczyn, Polarisie Jabłonna, Ogniwie Samoklęski, Drinkers Annobór, Chelsea Wrzosów, Sokole Krasnystaw i wielu innych klubach, których dziś próżno szukać na futbolowej mapie Lubelszczyzny. Całość uzupełnią fotorelacje z corocznych gal piłkarskich organizowanych przez oddziały LZPN w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Nie zabraknie obszernej relacji z ubiegłorocznej Gali Jubileuszowej 100-lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej - mówi świdniczanin Jacek Kosierb, dla którego będzie to już ósma pozycja monograficzna o regionalnym futbolu.

Nakład książki będzie ściśle limitowany. To oznacza, że na jej nabycie będą mogli liczyć tylko Ci, którzy do 15 listopada dokonają stosownej rezerwacji. Kontakt z autorem: tel. 601413856 lub email: jacekkosierb@interia.pl