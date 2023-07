Ciekawe transfery Stali Kraśnik. To będzie jeden z faworytów IV ligi?

Niespodziewanie mimo bardzo udanej rundy wiosennej Stal zdecydowała się na zmianę trenera. Daniela Szewca zastąpił dotychczasowy opiekun drugiej drużyny, czyli Kamil Dydo. Mówiło się, że obaj panowie zamienią się miejscami, ale ostatecznie Szewc pożegnał się z klubem i przenosi się do Wisły Annopol. Z kolei rezerwy prowadzić będzie Filip Drozd, a pomagać ma mu Dariusz Matysiak.

A co słychać w kadrze zespołu? Całkiem sporo. Od początku przygotowań z drużyną ćwiczył Skrzyński, a we wtorek 23-latek oficjalnie wrócił do ekipy niebiesko-żółtych po dwóch latach spędzonych w Radzyniu Podlaskim. W tym czasie pomocnik zanotował 54 występy na trzecioligowych boiskach. W sumie na tym poziomie uzbierał już 132 mecze. Na pewno przyda się też Koneczny. 25-latek, to kolejny wychowanek MUKS, który ma w swoim CV grę dla: Stali, Opolanina, a ostatnie dwa sezony spędził w Lubartowie. Dla Lewartu zdobył w sumie 24 ligowe bramki. W poprzednich rozgrywkach zaliczył osiem trafień w 24 występach.

Na powroty do Stali zdecydowali się także: Grzegorz Leziak (Opolanin), Kacper Wójtowicz i Marcin Wojtaszek (obaj LKS Stróża). Trzeba też od razu dodać, że nowe umowy podpisali kluczowi zawodnicy, jak: Paweł Zięba, Damian Pietroń, Kamil Król, Adrian Wójcicki, a także młodzież: Mikołaj Majewski, Krystian Pietrzyk, Maciej Winkler i Oliwier Szwedo. Na razie z drużyną pożegnali się za to: Mateusz Wójcicki oraz Michał Rzeźnik.

To jednak nie koniec ruchów kadrowych. Według plotek trener Dydo może także liczyć na posiłki z trzecioligowej Avii. Plotkuje się, że do niebiesko-żółtych mogą trafić: Arkadiusz Górka i Bartosz Janiszek. Ten pierwszy spędził w Świdniku ostatnie cztery sezony, ale w poprzednich rozgrywkach spędził na murawie tylko… około 30 minut. Janiszek na jesieni zanotował dziewięć gier dla Chełmianki, a dla Avii zagrał w pierwszym meczu na wiosnę tylko 22 minuty. Później nie pojawił się już na murawie.

W sobotę kraśniczanie rozegrają pierwszy mecz kontrolny. Zmierzą się u siebie z rezerwami Motoru Lublin (godz. 11).