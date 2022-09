Opolanin – Bug Hanna 2:3, Huragan lepszy od Stali Poniatowa

Mecz bardzo dobrze ułożył się dla gości. Dominik Dąbrowski w pierwszej części spotkania dwa razy wpisał się na listę strzelców i Bug już po 25 minutach miał w zapasie dwa gole. Podopieczni Daniela Koczona jeszcze przed przerwą zaliczyli jednak kontaktowe trafienie za sprawą Pawła Adamczuka, który wlał w serca gospodarzy trochę nadziei bramką do szatni.

W drugiej części spotkania wynik długo nie ulegał jednak zmianie. Dopiero w 87 minucie Jakub Wadowski trafił na 2:2. Było jeszcze trochę czasu, więc wydawało się że gospodarze pójdą za ciosem. Niespodziewanie mimo bardzo trudnej sytuacji, ostatnie słowo należało do przyjezdnych. Gol Jana Masztaleruka w czwartej minucie doliczonego czasu gry zapewnił im trzy punkty.

– Bardzo się cieszymy, bo strasznie długo musieliśmy czekać na to zwycięstwo. Na pewno wyniki i nasza sytuacja mocno siedziały chłopakom w głowach. Najważniejsze, że w końcu mamy te punkty. Prowadziliśmy 2:0 i można powiedzieć, że przeszliśmy drogę z nieba do czyśćca, bo tym byłby dla nas remis, później znowu trafiliśmy jednak do nieba – mówi Hubert Kowalik, prezes ekipy beniaminka.

Mocno na trzy punkty musiał się napracować Huragan. Drużyna Damiana Panka od ósmej minuty przegrywała u siebie ze Stalą Poniatowa 0:1. Po przerwie potrafiła jednak odwrócić losy spotkania za sprawą niezawodnego Mariusza Chmielewskiego. „Mario” najpierw wyrównał z rzutu karnego, a na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem przechylił szalę na stronę gospodarzy i ostatecznie ekipa z Międzyrzeca Podlaskiego wygrała 2:1.

W starciu rezerw Motor II wygrał z drugim zespołem Górnika. Bohaterem żółto-biało-niebieskich okazał się Szymon Frąckowiak, który w końcówce zdobył zwycięską bramkę dla ekipy z Lublina.

HUMMEL IV LIGA, GRUPA I

Orlęta Łuków – Świdniczanka Świdnik 0:7 (Pielach 5, Pryliński 15, 27, Zuber 40, 54, Skoczylas 68, Kotowicz 69) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Stal Poniatowa 2:1 (Chmielewski 54-z karnego, 75 – Parada 8) * Lewart Lubartów – Powiślak Końskowola 0:0 * Górnik II Łęczna – Motor II Lublin 2:1 (Golba 55 – Baryła 21, Frąckowiak 79) * Opolanin Opole Lubelskie – Bug Hanna 2:3 (Adamczuk 43, Wadowski 87 – Dąbrowski 4, 25, Masztaleruk 90+4).