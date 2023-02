Osiem goli w Lubartowie, Stal Kraśnik lepsza od Lewartu i wyniki sparingów z weekendu

Goście rozpoczęli zawody od mocnego uderzenia. W 20 minucie wynik otworzył Mateusz Jędrasik po podaniu Pawła Zięby. Kilka chwil później role się odwróciły, bo autor pierwszego trafienia podawał, a Zięba skutecznie wykończył akcję. Kiedy minęło pół godziny gry Lewart przegrywał już 0:3, a po raz kolejny z dobrej strony pokazał się Jędrasik, który poprawił wynik.

W ostatnim kwadransie znowu działo się sporo. Gospodarze zaliczyli dwa trafienia, Kamil Król zmarnował rzut karny, ale jeszcze przed przerwą zdążył się zrehabilitować i po 45 minutach było 2:4. Po zmianie stron Król po strzale głową pokonał bramkarza rywali po raz piąty, a ostatnie słowo należało do ekipy Grzegorza Białka, która zmniejszyła jeszcze straty.

– To był radosny futbol, a my mieliśmy spore kłopoty kadrowe, bo tylko 14 zawodników. Chociaż nie pamiętam, kiedy ostatnio straciliśmy aż pięć goli, to przyznam, że to był pożyteczny sparing, podobnie, jak środowy. Z Huraganem na tygodniu wygraliśmy 3:0 i pozwoliliśmy rywalom tak naprawdę na wypracowanie jednej sytuacji. Tym razem błędy się nawarstwiły, a Kraśnik potrafił je wykorzystać. To było też twarde spotkanie, bo jesteśmy po nim mocno rozbici – wyjaśnia trener Białek.

I wylicza zawodników kontuzjowanych. – Damian Podleśny będzie pauzował parę ładnych tygodni. Kamil Zieliński najprawdopodobniej zerwał więzła w kolanie, czekamy na diagnozę. Kamil Zieliński cały czas odczuwa ból i możliwe, że będzie potrzebny zabieg. A do tego drobny uraz miał Aleks Aftyka, wolne dostał Łukasz Najda, a martwi także kontuzja Bartka Konecznego. Jeszcze do niedawna miałem do dyspozycji praktycznie dwa składy, a teraz zostało nas 14-15. Musimy się szybko pozbierać – dodaje opiekun drużyny z Lubartowa.

Transfery i powroty w Kraśniku

Sporo w zimie działo się w ekipie Stali. Trener Szewc niespodziewanie stracił ważnych piłkarzy: Jakuba Gajewskiego i Jakuba Zielińskiego. A do tego dwójkę maturzystów: Marcela Błaszczyka i Mateusza Latosiewicza. Miał odchodzić także Dariusz Cygan, ale jednak na wiosnę nadal będzie zakładał koszulkę niebiesko-żółtych. W ostatnich dniach udało się też wypożyczyć z Korony Kielce kraśniczanina – Szymona Majewskiego, który powinien być sporym wzmocnieniem na poziomie IV ligi.

– Idziemy w stronę młodzieży, bo w składzie będzie pięciu-sześciu takich zawodników. Doświadczenia też jednak nie brakuje. Jest Damian Pietroń, Paweł Zięba i Kamil Król. A do tego mocni bramkarze i Anton Lucyk. Wszyscy powinni być ostoją dla młodych chłopaków i ta mieszanka fajnie sprawdza się w sparingach. Trzeba też pamiętać, że większość chłopaków jest z Kraśnika i okolic – cieszy się Daniel Szewc.

A jak ocenia sparing w Lubartowie? – Przy stanie 3:0 za łatwo daliśmy sobie strzelić dwie bramki. Cieszy jednak dobra skuteczność, nieczęsto strzela się pięć goli, a my zmarnowaliśmy przecież jeszcze karnego i mieliśmy kilka innych sytuacji. Nie ma co marudzić, bramki traciliśmy po błędach w obronie i na pewno pojawiło się za dużo dekoncentracji, ale naprawdę wyglądamy obiecująco, oby tak dalej, bo liga coraz bliżej – dodaje szkoleniowiec Stali.

Z kim następne sparingi?

Lewart ma wolny weekend, a w środę zagra ze Spartą Rejowiec Fabryczny. Z kolei Stal, w sobotę zmierzy się z Opolaninem, Zespoły chcą zagrać na naturalnym boisku.

Lewart Lubartów – Stal Kraśnik 3:5 (2:4)

Bramki: Pikul, Żelisko-z karnego, Koneczny-z karnego – M. Jędrasik 2, Król 2, Zięba.

Lewart: Tutaj – Pęksa, Niewęgłowski, Majewski, Urban, Sulowski, Gliniak, Koneczny, Najda, Pikul, Żelisko oraz Michałów, Duda, Ciechański.

Stal: M. Wójcicki – M. Majewski, Pietroń, M. Jędrasik, Jargieła, Kozakowski, Sz. Majewski, Pietrzyk, Zięba, Szwedo, Król oraz A. Wójcicki, Stelmach, Winkler, zawodnik testowany.

Mecze sparingowe naszych czwartoligowców

Gryf Gmina Zamość – Łada 1945 Biłgoraj 3:0 (Grzęda, Woźniak, Dębicki) * Hetman Zamość – Start Krasnystaw 0:7 (Kożuchowski 2, Lenard 2, Korzeniowski, J. Sołdecki, Jabłoński) * Stal Poniatowa – Sokół Konopnica 4:0 (Gąsiorowski 2, Wrzyszcz, Wlazło) * Opolanin Opole Lubelskie – Gracja Tczów 3:0 (Izdebski, Wadowski, Łappo) * Bug Hanna – Grom Kąkolewnica 4:3 (Yanchuk, Fabrika, zawodnik testowany III 2) * Orlęta Łuków – Victoria Parczew 2:1 (Korol, Łukasiewicz) * Wilga Garwolin – Huragan Międzyrzec Podlaski 3:3 * Kryształ Werbkowice – Huczwa Tyszowce 3:4 (Rybka, J. Jarosz, Karwacki) * LKS Skołoszów – Grom Różaniec 3:2 (Kos, Kaproń) * POM Iskra Piotrowice – Avenir Jabłonna 9:1 (Szabłowski 2, Kowal 2, Mietlicki, Drozd, Nowak, Nieróbca, samobójcza) * Górnik II Łęczna – Sparta Rejowiec Fabryczny 2:1.