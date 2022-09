Puchar Polski: Świdniczanka znowu lepsza od Powiślaka, Perła Borzechów wyeliminowała Motor II Lublin

Rozwój osobisty ponad wszystko. O mentalności współczesnych ludzi sukcesu

Dzisiejsze społeczeństwo ukierunkowane jest przede wszystkim na to, by stale dążyć to własnego rozwoju. Slogany, reklamy i poradniki nakazują rozpoczynać zmianę przede wszystkim od siebie i swojego stylu bycia. Człowiek, który nie dba o to, by stale móc się udoskonalać, po jakimś czasie zaczyna się cofać, pozostając stale w tym samym miejscu ze swoim doświadczeniem.