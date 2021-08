Wygrane Motoru II i Lublinianki, wielka ambicja POM Iskry oraz wyniki grupy pierwszej Hummel IV ligi

Trzeba dodać, że goście z Piotrowic nie załamali się fatalnym początkiem spotkania w Milejowie. Pierwsza akcja zielono-czarnych od razu skończyła się golem Dawida Tkacza. Później dwa trafienia dorzucił Bartosz Fiedeń i tuż po 40 minucie było aż 3:0. Jeszcze przed przerwą Jakub Baran pokonał bramkarza rywali, a ta bramka dawała nadzieje na drugą połowę.

Po zmianie stron POM wyszedł bardzo zmobilizowany i chwilę po godzinie gry było już po trzy. Baran zaliczył kontaktowe trafienie, a do remisu doprowadził Bartłomiej Barwiak. Ostatnie słowo należało do Barana, który skompletował hat-tricka, a przy okazji zapewnił swojej drużynie trzy punkty.

– Jak udało się nam odrobić takie straty? Grając w piłkę – śmieje się Zbigniew Wójcik, trener ekipy z Piotrowic. – A tak na poważnie ogromne brawa dla chłopaków. Grali naprawdę dobre zawody, ale na razie wygląda to tak: nam jest bardzo łatwo strzelić gola, ale kiedy my mamy strzelać, to musimy się mocno napracować. Nawet przy stanie 0:1 mieliśmy dwie doskonałe okazje, w tym uderzenie w poprzeczkę. Na drugą połowę wyszliśmy jednak bardzo zmotywowani, a chłopaki pokazali charakter i ogromną ambicję. Starsi zawodnicy wzięli też ciężar na siebie i naprawdę wielkie słowa uznania dla zespołu – dodaje szkoleniowiec.

Motor II w drugiej kolejce podejmował Powiślaka, który na inaugurację przegrał z Huraganem aż 1:5. Na stadionie przy Al. Zygmuntowskich długo utrzymywał się bezbramkowy remis. Trzeba jednak przyznać, że obie ekipy miały swoje szanse. Gospodarze zaliczyli chociażby dwa strzały w poprzeczkę. Żółto-biało-niebiescy w końcu między 55, a 63 minutą zdobyli jednak dwie bramki i pewnie zmierzali po trzy punkty. W końcówce bardzo aktywny Jakub Pryliński miał trzy sytuacje. Wykorzystał jedną z rzutu karnego, ale to wystarczyło, żeby goście ruszyli w poszukiwaniu wyrównania. Zamiast gola na 2:2 dostali jednak trzecią bramkę.

Trzeba jeszcze dodać, że trener Wojciech Stefański tym razem miał do dyspozycji kilku zawodników z pierwszej drużyny. Cały mecz rozegrał Maks Cichocki, a po 46 minut: Rafał Król i Krzysztof Ropski. – Muszę przyznać, że to wszystko wygląda coraz lepiej i możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Do każdego przeciwnika przygotowujemy się indywidualnie. Mecz z Powiślakiem mamy już jednak za sobą i teraz skupiamy się na derbach Lublina. Na pewno przeanalizujemy to, co działo się w środę, bo zawsze jest coś do poprawy – wyjaśnia trener rezerw Motoru.

W Międzyrzecu Podlaskim wszyscy spodziewali się ciekawego pojedynku pomiędzy tamtejszym Huraganem, a Lublinianką. Obie drużyny w końcu udanie rozpoczęły nowy sezon. Tym razem dużo więcej powodów do radości mieli jednak goście z Wieniawy. Po 40 minutach podopieczni Roberta Chmury mieli na koncie dwa gole, a trafiali Dominik Ptaszyński i Michał Paluch. Po zmianie stron gospodarzy dobił jeszcze Tomasz Brzyski. I to w bardzo efektowny sposób. Po dośrodkowaniu Wiktora Rasińskiego „Brzytwa” świetnie złożył się do strzału „nożycami” i ustalił rezultat na 0:3.

Motor II Lublin – Powiślak Końskowola 3:1 (0:0)

Bramki: Kosior (55), Janiszek (63), Gierała (90) – Pryliński (86-z karnego).

Motor: Lach – Łopuszyński, Pytka, Cichocki, Janiszek, Bednarczyk (89 Wójcik), Polak, R. Król (46 Gierała), Baryła (89 Ściegienny), Knap (80 Śledź), Ropski (46 Kosior).

Powiślak: Zagórski – Gontarz (72 Kędra), Łuczkowski, Przychodzień, Misiurek, Banaszek (64 Zdunek), Wrzesiński, Drzazga (64 Lisiewicz), Pryliński, Kawalec (56 Gołąb), Gil (72 Olszewski).

POZOSTAŁE WYNIKI GRUPY I

Górnik II Łęczna – POM Iskra Piotrowice 3:4 (Tkacz 3, Fiedeń 35, 42 – Baran 44, 63, 73, Barwiak 60) * Sparta Rejowiec Fabryczny – Lewart Lubartów 0:2 (Gliniak 5, Michałów 45) * Lutnia Piszczac – Opolanin Opole Lubelskie 0:3 (Banach 2, Król) * Włodawianka Włodawa – Orlęta Łuków 0:4 (Łukasiewicz 6, Siwek 48, 83, Szustek 86) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Lublinianka 0:3 (Ptaszyński 25, Paluch 40, Brzyski 83).