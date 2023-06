Pisz, Jóźwiak, Szczęsny, Podbrożny, Kucharski, czyli Legia Warszawa w Łukowie w prezencie na 100 urodziny Orląt

Obchody stulecia klubu z Łukowa rozpoczęły się już w czwartek. Wczoraj wieczorem Orlęta miały okazję zagrać mecz kontrolny z rezerwami „Wojskowych”, które występują w III lidze.

Kibice na pewno się nie nudzili, bo obejrzeli aż siedem bramek. Goście wystąpili w mocno eksperymentalnym składzie, bo od pierwszej minuty na boisku zameldowało się aż sześciu testowanych graczy. Z dobrej strony pokazał się przede wszystkim Cheikh Diamanka, który zdobył dwa gole.

Do przerwy Legia prowadziła 1:0, ale po zmianie stron błyskawicznie wyrównał Szymon Łukasiewicz. Problem w tym, że gospodarze cieszyli się dosłownie kilkadziesiąt sekund i już było 1:2. A po chwili ekipa z Warszawy podwyższyła na 3:1. Kontaktowe trafienie znowu zaliczył Łukasiewicz jednak w 69 minucie mecz „uspokoił” czwartym golem Maciej Bochniak. W końcówce Orlęta trafiły jeszcze na 3:4 za sprawą Łukasza Kiryły, ale to wszystko, na co było stać podopiecznych Macieja Sygi.

Ciekawie będzie jednak przede wszystkim w sobotę. W starciu oldbojów Orląt z Legią na boisku mają pojawić się chociażby: Leszek Pisz, Marek Jóźwiak, Maciej Szczęsny, Jerzy Podbrożny, Dariusz Dziewanowski, Radosław Michalski i oczywiście Cezary Kucharski oraz Dariusz Solnica, którzy występowali w obu klubach. Trenerem gospodarzy będzie Przemysław Tryboń.

Bilet jednodniowy kosztuje 20 zł, a karnety 50 i 100 zł. Dzisiaj wejściówki będzie można dostać w biurze klubu przy ul. Warszawskiej 15, w godz. 8-15. Z kolei w sobotę, kasa będzie czynna od godz. 15.

Po spotkaniu, na godz. 20 zaplanowano Bal Sportu, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Chabrowy”. Podczas imprezy odbędzie się aukcja ciekawych gadżetów piłkarskich, a środki zdobyte w ten sposób trafią do młodego piłkarza Orląt Jakuba Wierzbickiego. Do wylicytowania będą koszulki: AEK Ateny, Legii, ale i Orląt. Koszt uczestnictwa w balu to 240 zł od osoby.

Trzeba jeszcze dodać, że od czwartku ekipa z Łukowa jest także oficjalnie klubem partnerskim „Wojskowych”.