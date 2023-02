Reprezentacja Polski do lat 16 lepsza od Gryfa Gmina Zamość

Spotkanie toczyło się w bardzo trudnych warunkach, przy obfitych opadach deszczu. Mimo to do przerwy górą był Gryf. Świetną akcję przeprowadził Kamil Woźniak, który minął dwóch rywali i płaskim uderzeniem wpakował piłkę do siatki. W drugiej odsłonie podopieczni Rafała Lasockiego potrafili jednak odwrócić losy spotkania dzięki dwóm stałym fragmentom gry. I ostatecznie to Biało-Czerwoni cieszyli się z wygranej 2:1.

W składzie kadry zabrakło ostatecznie zarówno Michała Wachowicza z Górnika Łęczna, jak i Cypriana Popielca, wychowanka AMSPN Hetman Zamość, później także gracza klubu z Łęcznej, a obecnie piłkarza Zagłębia Lubin.

– Jestem naprawdę pod wrażeniem jakości zespołu reprezentacji Polski. To młodzież, ale naprawdę świetnie zorganizowana, a do tego dobrze przygotowana i o odpowiednich warunkach fizycznych. W żadnym wypadku nie graliśmy z dziećmi. To był na pewno bardzo fajny i pożyteczny sprawdzian dla naszej drużyny. Zresztą dla zespołu Rafała Lasockiego również. Selekcjoner naszej kadry był zadowolony z poziomu, jaki zaprezentowaliśmy i chwalił moją drużynę. Cieszymy się, że mieliśmy okazję zagrać taki mecz i pracujemy dalej – mówi Sebastian Luterek.

Jego podopieczni w następną sobotę zmierzą się w kolejnym spotkaniu kontrolnym z Ładą 1945 Biłgoraj.

Reprezentacją Polski U-16 – Gryf Gmina Zamość 2:1 (0:1)

Bramka dla Gryfa: Woźniak.

Gryf: P. Dobromilski – Wolanin, Tomasiak, D. Dobromilski, Wołoch, Pupeć, Panas, Kycko, Baran, Woźniak, Grzęda oraz Tomczyszyn, Kurzawa, Klimkowski, Owsik, P. Cymerman, A. Cymerman, Sałamacha.