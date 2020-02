Górnik II – Opolanin 7:2, czyli mała Brazylia w Łęcznej

Do przerwy oba zespoły miały na koncie po jednej bramce. Po zmianie stron gospodarze błysnęli jednak skutecznością. Były efektowne akcje i sporo goli. Rekordowo szybkiego hat-tricka zapisał na swoim koncie Paweł Perdun, który trafiał do siatki w: 75, 77 i 78 minucie. I ostatecznie zawody zakończyły się pogromem.

Bramkę meczu zdobył jednak Piotr Grober. Nie chodzi o samo trafienie, ale o całą akcję Górnika II. – Tego gola można podsumować słowami mała Brazylia – mówi Jacek Fiedeń, trener zielono-czarnych. I wyjaśnia dokładnie co się wydarzyło. – Najpierw akcję lewą stroną rozpoczął Orysz, oddał piłkę do Pawlaka, a ten do Fiedenia w pole karne. Bartek odegrał piętą do Lipskiego, a ten chociaż mógł strzelać to zagrał jeszcze do Grobera. Piotrek wpakował piłkę do pustej bramki. Wszystko na jeden kontakt, praktycznie cała akcja. Warto o tym wspomnieć, bo takie rzeczy nawet w sparingach nie zdarzają się zbyt często – cieszy się szkoleniowiec zespołu z Łęcznej.

Jak trener ocenia sobotni sparing? – Na pewno porównując ten mecz do naszego poprzedniego spotkania poprzeczka była zawieszona wyżej. Zadowolenie jest jednak umiarkowane, nawet mimo wysokiego wyniku. Przyczynę widzę w ostatnim mikrocyklu. Sparing na pewno pokazał nam przydatność zawodników na poszczególnych pozycjach. To na pewno dobry materiał do analizy i przemyśleń. Na wyróżnienie zasługują jeszcze dwie inne rzeczy. Po pierwsze dobry występ zawodnika z rocznika 2003 Kacpra Kocyly, który zdobył gola i zaliczył dwie asysty. Po drugie hat-trick Pawła Perduna, bo strzelił trzy bramki w cztery lub pięć minut – dodaje trener Fiedeń.

W następną sobotę zielono-czarni sprawdzą się na tle ligowego rywala – Huczwy Tyszowce. Zawody zaplanowano na godz. 13 w Łęcznej.

Górnik II Łęczna – Opolanin Opole Lubelskie 7:2 (1:1)

Bramki dla Górnika II: Kocyła, Grober 2, Fiedeń, P. Perdun 3.

Górnik II: Piotrowski – Dziewulski, Sobiesiak, Masztaleruk, Kocyła, P. Perdun, zawodnik testowany, Obroślak, Grober, Zdunek, Fiedeń oraz M. Perdun, Orysz, Pawlak, Wawrzusiszyn, Tomasiak, Duda, Lipski.