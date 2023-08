Gryf Gmina Zamość twardo stąpa po ziemi, czyli czas na piątą kolejkę Hummel IV ligi

Zespół trenera Sebastiana Luterka jest rewelacją rozgrywek. Do tej pory jako jedyny wygrał wszystkie mecze. Ma też najlepszy atak (13 zdobytych goli) i najlepszą obronę (tylko jedna stracona bramka). W środę Rafał Kycko i spółka będą chcieli podtrzymać dobrą passę, ale szkoleniowiec Gryfa przyznaje, że na jego drużynie nie ciąży żadna presja.

– Mimo serii zwycięstw cały czas twardo stąpamy po ziemi. Oczywiście, cieszymy się z punktów, bo lepiej łapać je na początku sezonu, a nie później. Nie patrzymy jednak na naszą pozycję w tabeli. Początek sezonu nie jest miarodajny i tak naprawdę o niczym jeszcze nie świadczy – zapewnia trener Luterek.

A jak ocenia środowego rywala z Biłgoraja? Łada 1945 dobrze wystartowała, bo po dwóch seriach gier miała na koncie sześć punktów. Później doznała jednak dwóch porażek. – Mają mocną drużynę. Widać to po dotychczasowych meczach, oglądałem ich kilka razy. Co więcej, w lecie graliśmy też sparing między sobą. Widać, że to dobrze poukładany zespół. Potrafią bronić, a do tego są groźni w ataku szybkim. Znam Pawła Babiarza i wiem, że będzie chciał zagrać o trzy punkty, a remis na pewno go nie zadowoli. Dlatego zapowiada się ciekawe spotkanie – przekonuje szkoleniowiec Gryfa. Jego drużyna była górą we wspomnianym sparingu (1:0).

W środę ciekawie powinno być także w Kraśniku, gdzie Stal zmierzy się ze Startem Krasnystaw oraz Lubartowie. Lewart podejmie Lubliniankę, która ciągle czeka na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Na pewno nie będzie łatwo o pełną pulę już teraz, bo podopieczni Grzegorza Białka w czterech występach zanotowali: trzy wygrane i remis. W sobotę przegrywali w końcówce 1:3 z Janowianką i grali w dziesiątkę. Mimo to zdołali uratować punkt.

Program 5. kolejki

Środa: Tomasovia Tomaszów Lubelski – Stal Poniatowa (o godz. 16) * KS Cisowianka Drzewce – Górnik II Łęczna (17) * Ogniwo Wierzbica – Kryształ Werbkowice (17) * Stal Kraśnik – Start Krasnystaw (17) * Lewart Lubartów – Lublinianka Lublin (17) * Gryf Gmina Zamość – Łada 1945 Biłgoraj (17) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Grom Kąkolewnica (18) * Opolanin Opole Lubelskie – Granit Bychawa (17) * Janowianka Janów Lubelski – Motor II Lublin (17).