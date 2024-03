Huragan znowu z kompletem, Kryształ skutecznie odrabiał straty i reszta wyników Hummel IV ligi

12 punktów jesienią i już sześć na wiosnę, czyli Lublinianka idzie w górę

Lublinianka znowu w końcówce przechyliła szalę na swoją stronę. Tym razem piłkarze Marcina Zająca nie czekali jednak do doliczonego czasu gry, jak w starciu z Cisowianką Drzewce. W Wierzbicy przegrywali z Ogniwem 0:1, ale między 73, a 79 minutą trafili do siatki dwa razy i zabrali do domu wszystkie punkty. Dzięki temu klub z Wieniawy podskoczył w tabeli na 14 miejsce.