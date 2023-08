IV liga bez Powiślaka Końskowola. Szansa dla Bugu Hanna lub Sparty Rejowiec Fabryczny

Na długo przed zakończeniem poprzednich rozgrywek było jasne, że z Powiślakiem pożegna się trener Radosław Muszyński. Później do rubryki ubyli trzeba było wpisać praktycznie wszystkich zawodników. Misję budowy nowej drużyny i to niemal od zera rozpoczął Radosław Adamczyk, który ostatnio prowadził Lubliniankę.

Ekipa z Końskowoli sprawdzała wielu zawodników, rozegrała kilka meczów kontrolnych, ale na pewno wyniki nie napawały optymizmem. Remisy z: Powiślanką Lipsko (1:1) i Tarasolą Cisy Nałęczów (2:2) oraz porażki z: Wilgą Garwolin (0:4), Zwolenianką Zwoleń (0:3) i Huraganem Międzyrzec Podlaski (0:4), to bilans gier sparingowych.

W środę Powiślak wysłał pismo do LZPN, a w czwartek poinformował, że wycofuje się z rozgrywek.

– Zarządu Klubu Sportowego „Powiślak” Końskowola informuje, iż drużyna seniorów IV ligi nie przystąpi do rozgrywek w zbliżającym się sezonie 2023/2024. Podejmując niezwykle trudną decyzję, zarząd kierował się w szczególności dobrem wszystkich drużyn klubu oraz perspektywą budowania stabilnych podstaw do dalszej działalności szkoleniowej, sportowej, organizacyjnej i finansowej. Pomimo szeregu podejmowanych działań sytuacja finansowa klubu pozostaje trudna, zaś koszty udziału w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2023/2024 w ocenie zarządu przewyższają zdecydowanie aktualne możliwości finansowe – czytamy w komunikacie klubu z Końskowoli.

Powiślak nadal prosi jednak wszystkich o wsparcie, bo gry przystąpią cztery inne drużyny klubowe.

– Jednocześnie do wszystkich kibiców i sympatyków klubu kierujemy gorącą prośbę, by mając na względzie dobro dzieci, młodzieży i w dalszej kolejności pozostałych zawodników, nadal wspierali nasze drużyny w nadchodzących rozgrywkach ligowych. W najbliższym sezonie będziemy mieli okazję zobaczyć aż cztery drużyny złożone niemal w całości z naszych wychowanków – jeden zespół seniorów w rozgrywkach klasy A, składający się głównie z juniorów, jeden zespół juniorów młodszych w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej oraz dwie drużyny dziecięce występujące na poziomie Ligi Lubelskiej. Wyrażamy przy tym nadzieję, iż budując wspólnie silny i stabilny klub nie będziemy musieli długo czekać na powrót czwartej ligi do Końskowoli – informuje Powiślak.

Co będzie dalej z IV ligą, która w nowym sezonie miała liczyć 19 drużyn?

Jest kilka opcji, a Lubelski Związek Piłki Nożnej na pewno będzie miał twardy orzech do zgryzienia. A decyzję trzeba będzie podjąć szybko. Pierwsza kolejka ma zostać rozegrana już w kolejny weekend.

– Najpierw zapytamy Bug Hanna czy przystąpi do rozgrywek czwartej ligi. Druga opcja to Sparta Rejowiec Fabryczny. Wiadomo, że nie możemy zwlekać w nieskończoność i trzeba w miarę szybko podjąć decyzję, bo za tydzień startuje liga. Nowy zespół oznacza zmianę terminarza, a w grę wchodzi też, że wystąpi 18 zespołów, a nie 19. W piątek spotykamy się z klubami i będziemy rozmawiać na ten temat, zobaczymy, jakie będzie zdanie klubów – wyjaśnia Leszek Wójcik, przewodniczący Wydziału Gier LZPN.