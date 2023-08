IV liga: Gryf Gmina Zamość nowym liderem, Cisowianka ciągle z kompletem i gol na urodziny

Horror z happy-endem. Platinum Motor w półfinale PGE Ekstraligi

Platinum Motor wygrywa rewanżowe spotkanie z For Nature Solutions Apatorem 49:41. Trzeba jednak dodać, że wynik nie do końca oddaje to, co działo się na torze w Lublinie. Gospodarze po dziewięciu biegach przegrywali juz 24:30. Na szczęście "Koziołki" finiszowały w wielkim stylu.