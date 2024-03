IV liga: Pierwsza wygrana Cisowianki Drzewce na wiosnę, Górnik II i Kryształ znowu na remis

Co ciekawe, to Stal otworzyła wynik. W 20 minucie na listę strzelców wpisał się Wiktor Żurek. I pewnie gospodarze mieli nadzieję, że pierwszy raz w tym roku dopiszą coś do swojego konta. Inne plany mieli jednak goście. Błyskawicznie wyrównał Adrian Dudkowski, a remis utrzymywał się aż do 72 minuty.

Końcówka spotkania należała do Cisowianki. Najpierw Michał Ruciński wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie, a w końcówce mecz zamknął Jakub Konc, który zapisał na swoim koncie dublet.

W pierwszym starciu Górnika II Łęczna z Kryształem Werbkowice padł remis 3:3. W sobotę obie drużyny ten wynik… powtórzyły. W spotkanie lepiej weszli goście, którzy prowadzili 1:0 i 2:1. Druga połowa, to już jednak zupełnie inna historia. Zielono-czarni w przeciągu 10 minut dwa razy wpisali się na listę strzelców, a po trafieniu Ernesta Kozy odskoczyli na 3:2. Ostatnie słowo należało jednak do drużyny Piotra Welcza, a konkretnie do Michała Maliszewskiego, który zapewnił przyjezdnym jeden punkt.

Pierwsze „oczko” na wiosnę wywalczył Grom Kąkolewnica. Czerwona latarnia rozgrywek po dwóch, minimalnych porażkach ze Stalą Kraśnik i Lewartem Lubartów tuż przed przerwą otworzyła wynik starcia z Motorem II Lublin. Żółto-biało-niebiescy szybko po zmianie stron wyrównali i obie ekipy musiały się zadowolić remisem.

WYNIKI 20. KOLEJKI HUMMEL IV LIGI

Górnik II Łęczna – Kryształ Werbkowice 3:3 (Skotarczak 21, 51, Koza 55 – Rybka 15-z karnego, Wojciechowski 35, Maliszewski 73) * Stal Poniatowa – KS Cisowianka Drzewce 1:4 (Żurek 20 – Dudkowski 22, Ruciński 72, Konc 84, 87) * Start Krasnystaw – Ogniwo Wierzbica 3:0 (Skiba 30, 64-z karnego, Strug 35) * Lublinianka Lublin – Tomasovia Tomaszów Lubelski 1:0 (Zbiciak 51) * Janowianka Janów Lubelski – Stal Kraśnik 1:0 (Birut 13) * Łada 1945 Biłgoraj – Lewart Lubartów 1:0 (Nawrocki 73) * Grom Kąkolewnica – Motor II Lublin 1:1 (Kanatek 41 – Murzacz 48) * Granit Bychawa – Gryf Gmina Zamość 1:0 (Chwedoruk 50) * Opolanin Opole Lubelskie – Huragan Międzyrzec Podlaski 3:2 (Izdebski 44, Anes Kherouf 60, Paco Kherouf 78 – Radziszewski 11, Tonin 46).