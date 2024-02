Janowianka musiała się napracować na zwycięstwo w sparingu, wyniki naszych czwartoligowców

Wiadomo już, że trener Zarczuk na wiosnę będzie miał do dyspozycji nowego młodzieżowca. Nie udało się pozyskać Maksymiliana Kubika z Łady 1945 Biłgoraj, ale szybko sfinalizowano przenosiny gracza Stali Stalowa Wola.

Mateusz Książek, bo o nim mowa, od początku swojej przygody z piłką związany jest ze Stalą Stalowa Wola. Piłkarz z rocznika 2004 zaliczył w ostatnich sezonach trzy występy na trzecioligowych boiskach. W starciu z Lublinianką zdobył nawet gola.

– Szukaliśmy wartościowego młodzieżowca i bardzo fajnie, że udało się dojść bardzo szybko do porozumienia. Mateusz będzie z nami, to już przesądzone. Jego najlepsza pozycja? W zasadzie może grać na trzech: na siódemce, dziesiątce i 11. Właśnie kogoś takiego potrzebowaliśmy. Czy to koniec transferów? Nikogo już nie szukamy, ale jeżeli ktoś trafiłby się last minute, to możliwe, że skorzystamy z okazji – zapewnia opiekun Janowianki.

Jego podopieczni po przerwie meczu z Victorią odwrócili losy spotkania, dzięki dwóm bramkom Jurija Perina i jednej Grzegorza Mulawy.

– Chociaż zagraliśmy z zespołem, z niższej ligi, to był bardzo pożyteczny sparing. Mieliśmy okazję przećwiczyć wariant gry w ataku pozycyjnym. Przeciwnik nastawił się na grę z kontry i jedna taka sytuacja przyniosła efekt, w postaci gola. Do przerwy przegrywaliśmy 0:1. Trzeba jednak pochwalić bramkarza. Krzysztof Żukowski był najjaśniejszą postacią drużyny. W pierwszej połowie mieliśmy problem ze sforsowaniem defensywy, a jak już się udało, to nie mogliśmy pokonać golkipera rywali – wyjaśnia trener Zarczuk.

A co było kluczem, żeby po zmianie stron jednak znaleźć sposób na defensywę przeciwnika? – Na pewno przyśpieszyliśmy grę i to było kluczowe. Gdyby nie postawa Żukowskiego, to wynik byłby wyższy niż 3:1. Mecz trzeba ocenić na plus, zagrała pełna 20 zawodników, jaką mieliśmy do dyspozycji. Lekkie urazy mieli: Daniel Eze, Michał Mistrzyk oraz Sebastian Sprawka – dodaje szkoleniowiec ekipy z Janowa Lubelskiego.

Jego podopieczni w następną sobotę zagrają w Rzeszowie z rezerwami Resovii (godz. 12).

Victoria Łukowa – Janowianka Janów Lubelski 1:3 (1:0)

Bramki dla Janowianki: Perin 2, Mulawa.

Janowianka: Lenart – Wąsik, Sadowski, Mulawa, Belabrowik, Widz, A. Pawełkiewicz, Birut, Lebioda, Perin, M. Pawełkiewicz oraz Sobczuk, Brytan, Bodziuch, Kiszka, Lepiejza, Książek, Gajór, Gonder.

WYNIKI MECZÓW KONTROLNYCH NASZYCH CZWARTOLIGOWCÓW

Polesie Kock – Granit Bychawa 1:4 (Struk, Chwedoruk, Juchna, Piwnicki) * Gryf Gmina Zamość – Górnik II Łęczna 2:0 (Grzęda, Sałamacha) * Motor II Lublin – KS Cisowianka Drzewce 4:3 (Tracz 2, Pytka, Ivanenko – Cielebąk, Konc, Łakomy) * LKS Wierzchowiska – Start Krasnystaw 3:3 (Lenard, Misztal, zawodnik testowany) * Łada 1945 Biłgoraj – Polonia Przemyśl 3:1 (Goncharevich, Mucha, Sanou) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Huczwa Tyszowce 3:1 (zawodnik testowany, D. Szuta, Sienkiewicz) * Stal Poniatowa – Unia Bełżyce 6:1 (Barszcz, Sowiński, Gąsiorowski, Żurek, zawodnik testowany, Filipczuk)