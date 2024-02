Kwartet ofensywny Lewartu coraz lepszy, trzy transfery blisko finalizacji?

Pawłowska do piątku odpowie Hołowni. Co z mandatem po pośle Kamińskim?

To niemal pewne! Monika Pawłowska ponownie będzie posłanką. Wprawdzie nie odpowiedziała jeszcze twierdząco na zapytanie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczące objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim informując, że uczyni to do najbliższego piątku, ale wszystko wskazuje na to, że na Wiejską powróci.