Łada rozbiła Tomasovię, pech Stali Poniatowa i reszta wyników pierwszej kolejki IV ligi

Szejk z Kataru i klienci ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj aukcja Pride of Poland

Jeśli w Janowie Podlaskim słychać języki z całego świata, to znak, że w stadninie obywa się Pride of Poland. Na niedzielną aukcję przyjechali klienci z Bliskiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych i Europy. – Polskie araby to najlepszy fundament dla każdej hodowli– uważa Helen Hennekes van Nes z Holandii.