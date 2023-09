Lublinianka – Motor II Lublin 0:1. Na Wieniawie mają problem [zdjęcia]

To właśnie one sprawiały wrażenie zespołu bardziej przekonanego o swojej wartości, co udowodniły już na samym początku sobotniej rywalizacji. W piątej min Grzegorz Nasalski oddał mocne uderzenie z dystansu. Mateusz Wójcicki wyciągnął się jak struna, ale nie potrafił zatrzymać tego soczystego strzału. Inna sprawa, że Motor prowadzenie powinien objąć już chwilę przed tym golem, kiedy Andrii Ivanenko stanął oko w oko z Wójcicki, ale oddał zbyt łatwy strzał dla golkipera Lublinianki.

Ogólnie rezerwy Motoru miały inicjatywę przez pełne 90 min spotkania rozgrywanego na Wieniawie. Nie oznacza to jednak, że Lublinianka nie mogła doprowadzić do remisu. Jedna z nich miała miejsce w 30 min, kiedy groźnie uderzał Maciej Skrzypek. Kapitalnie jednak zachował się Oskar Jeż, który sparował piłkę na rzut rożny.

Lublinianka – Motor II Lublin 0:1 (0:1)

Bramka: G. Nasalski (5).

Lublinianka: Wójcicki – Misiurek (77 Szymecki), Duda, Zbiciak, Zając, Książek (62 Jagodziński), Wójtowicz (30 Kołacz), Skrzypek, Baran (46 Szczepaniak), Kłos (68 J. Wadowski), Giletycz (46 Szabłowski) (77 Skrzycki).

Motor II: Jeż – G. Nasalski, Miszta, Skorek, Najda, Siwiec (82 Fiedor), M. Nasalski, Wilkowicz (75 Karapuda), Pytka (46 Wójcik), Ivanenko (90 Paździerski), Tracz (90 Bereza).

Żółte kartki: Misiurek, Kołacz, Zając – Karapuda. Sędziował: Jarmołowski (Biała Podlaska). Widzów: 300.