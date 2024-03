Miły powrót do Zamościa, kiepski wynik, dwa transfery Cisowianki Drzewce i inne wyniki sparingów w IV lidze

Poza boiskiem było miło, na murawie trochę mniej, bo gospodarze wygrali 2:0. Trzeba jednak przyznać, że Karol Kalita i spółka pierwszy raz wystąpili na naturalnej nawierzchni, a przejście ze sztucznej trawy na normalną zawsze sprawia kłopoty.

– Bardzo sympatycznie było znowu odwiedzić Zamość. Fajna sprawa taki powrót – przyznał Łukasz Giza.

– Pozytyw po meczu z Hetmanem jest taki, że w końcu zagraliśmy na naturalnej trawie, pierwszy raz od dłuższego czasu. Pierwsza połowa wyglądała jeszcze jako tako. Ogólnie wszystko robiliśmy jednak za wolno, a na grząskim boisku piłka nie chodziło tak, jak powinna. Druga część była już bardzo słaba. Wyglądaliśmy źle i przegraliśmy 0:2. Wynik, jak najbardziej zasłużony, patrząc zwłaszcza na drugie 45 minut. Nie pokazaliśmy jakości. Nie ma jednak sensu robić z tego tragedii. Wierzę, że do ligi podejdziemy ambitnie i że będzie to wszystko wyglądało lepiej niż w ostatnich, nie ukrywajmy słabych sparingach w naszym wykonaniu – dodaje „Gizmen”.

W jego drużynie oficjalnie pojawiło się dwóch nowych zawodników. To skrzydłowy Antoni Lalak z 2006 rocznika (Wisła II Grupa Azoty Puławy) oraz bramkarz Jakub Gosik (Świdniczanka Świdnik). Ten pierwszy w 12 występach w lubelskiej okręgówce zdobył trzy gole w tym sezonie. – Wszystko wskazuje na to, że to będą nasze jedyne transfery w zimie – wyjaśnia szkoleniowiec Cisowianki.

Jego podopieczni w pierwszej kolejce rundy wiosennej zagrają na Wieniawie z Lublinianką. Spotkanie zaplanowano na sobotę, 16 marca (godz. 14).

Hetman Zamość – KS Cisowianka Drzewce 2:0 (0:0)

Bramki: Kushch-Vasylyshyn, Materna.

Cisowianka: Długosz – Figiel, Antoniak, Baran, Dudkowski, Zdunek, Cielebąk, Kobus, Szczotka, Kalita, Ruciński oraz Gosik, Konc, Pięta, Wankiewicz, Pacocha, Lalak.

POZOSTALE WYNIKI NASZYCH CZWARTOLIGOWCÓW

Stal Kraśnik – LKS Stróża 4:1 (Król 2, Zięba, Jędrasik) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Start Krasnystaw 1:1 (Słotwiński-z karnego – Leszczyński) * Kryształ Werbkowice – Victoria Łukowa Chmielek 0:0 * Wisła Grupa Azoty II Puławy – Stal Poniatowa 2:4 (Tkaczyk 2, Poleszak, zawodnik testowany) * Grom Kąkolewnica – Huragan Międzyrzec Podlaski 1:1 (Pryliński – Krzewski) * Hetman Gołąb – Granit Bychawa 2:6 (Chwedoruk 3, Piwnicki, Juchna, zawodnik testowany) * Motor II Lublin – Górnik II Łęczna 2:1 * Gryf Gmina Zamość – Olimpia Miączyn 7:0 (Grzęda 3, Sałamacha, Gabryel, Bryk, Gierała).