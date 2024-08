Okręgowy Puchar Polski. Wielkie emocje w Srebrzyszczu i Miączynie

Wielka góra miśków w remizie. Będą je rozdawać, gdzie tylko się da

To już jest prawie jak klęska urodzaju. Druhowie z Ułęża (pow. rycki) postanowili zbierać pluszaki, by móc nimi obdarowywać np. dzieci uczestniczące w wypadkach. Nie przypuszczali, że ich akcja spotka się z aż takim odzewem. Już wiedzą, że tym co zbiorą, będą się dzielić.