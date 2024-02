Pierwsza sparingowa porażka Janowianki. "Po przerwie gra nie wyglądała już tak dobrze"

Do póki na boisku przebywał podstawowy skład lidera Hummel IV ligi, to wszystko przebiegało zgodnie z planem.

Najpierw na listę strzelców wpisał się Janusz Birut, później wynik poprawił Michał Mistrzyk, a ekipa z Janowa Lubelskiego jeszcze przed przerwą zmarnowała kilka innych, dogodnych okazji. Dlatego po 45 minutach prowadziła „tylko” 2:0.

W drugiej połowie, kiedy na murawie zameldowali się zmiennicy, a do tego juniorzy, w tym po raz pierwszy Filip Małek z rocznika 2006, to role się odwróciły. Rezerwy „Stalówki” zdobyły trzy gole i ostatecznie pokonały Janowiankę 3:2.

– To był ostatni mecz, w którym dałem pograć wszystkim chłopakom w miarę po równo. W miarę, bo nie mieliśmy na zmiany 11 zawodników, tylko ośmiu, łącznie z juniorami. W pierwszej połowie mieliśmy wszystko pod kontrolą, a do tego dwie-trzy kolejne sytuacje bramkowe. Wiadomo, że po przerwie gra nie wyglądała już tak dobrze. Widać było także, że w tym tygodniu mocno potrenowaliśmy, zmęczenie dało się chłopakom we znaki. Na tym etapie przygotowań najważniejsze jest jednak, że zaliczyliśmy kolejną jednostkę na pełnowymiarowym boisku i że nikt nie ucierpiał, z powodu kontuzji – wyjaśnia Ireneusz Zarczuk.

A co z testowanymi piłkarzami? – Tym razem zagrał tylko jeden, a drugi narzekał na lekki uraz i daliśmy mu wolne. Myślę, że w przyszłym tygodniu sprawy transferowe zostaną już wyjaśnione. Jeden ze sprawdzanych zawodników na pewno z nami zostanie – dodaje szkoleniowiec ekipy z Janowa Lubelskiego.

Jego podopieczni w następną sobotę wybiorą się do Zamościa. O godz. 12 zmierzą się tam z liderem zamojskiej klasy okręgowej – Hetmanem.

Stal II Stalowa Wola – Janowianka Janów Lubelski 3:2 (0:2)

Bramki dla Janowianki: Birut, Mistrzyk.

Janowianka: Sobczuk – Bodziuch, Sadowski, M. Pawełkiewicz, Belabrovik, A. Pawełkiewicz, Lebioda, Birut, Eze, Mistrzyk, Perin oraz Lenart, Mulawa, Gajór, Gondek, zawodnik testowany I, Kiszka, Lepiejza, Małek.