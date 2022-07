Regions Cup: Reprezentacja Lubelskiego Związku Piłki Nożnej rozpoczęła turniej finałowy od porażki

Do przerwy był bezbramkowy remis. Niestety, szybko po wznowieniu gry podopieczni Sebastiana Luterka popełnili błąd przy stałym fragmencie gry, który wykorzystali rywale. Później Jakub Pryliński i spółka próbowali doprowadzić do wyrównania, ale zamiast 1:1, w końcówce to przeciwnik zaliczył drugie trafienie. I ostatecznie kadra LZPN musiała się pogodzić z porażką.

– Wynik to tak naprawdę pokłosie tego, że po stracie pierwszej bramki poszliśmy już do przodu. Można powiedzieć, że to co los dał nam w Stalowej Woli tym razem nam zabrał. Musieliśmy mocniej zaryzykować i niestety kontra w końcówce meczu przesądziła o wyniku. Czy znaleźliśmy się w trudniej sytuacji? Na pewno nie będzie łatwo. Pocieszamy się jednak tym, że w Stalowej Woli do wygrania turnieju wystarczyło sześć punktów. A taki dorobek ciągle jest w naszym zasięgu. Na pewno sporo wyjaśni się właśnie w sobotę, a my jeszcze nie rezygnujemy i powalczymy – mówi Sebastian Luterek.

Jego podopieczni drugiego dnia zawodów zmierzą się z gospodarzami – Wielkopolskim ZPN. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.

Lubelski ZPN – Dolnośląski ZPN 0:2 (0:0)

Lubelski ZPN: Krawczyk – Wołoch, Pupeć (60 Wójcik), Duda (73 Żukowski), Sypeń (73 Cymerman), Bednara, Denkiewicz (60 Sałamacha), Misztal (53 Panas), Skoczylas (73 Baran), Pęcak (53 Poleszak), Pryliński (53 Klimkowski).