Sygnał Lublin zaczyna sezon od meczu z Janowianką. "Naszym sukcesem będzie utrzymanie"

Sygnał zakończył gry kontrole w najgorszy możliwy sposób. Podopieczni Przemysława Drabika przegrali ze Stalą Kraśnik aż 1:10.

– Skarcili nas bardzo mocno, to była lekcja futbolu. Są jednak piekielnie silni, dysponują niesamowitym składem, jak na czwartą ligę. Z drugiej strony popełniliśmy jednak karygodne błędy, a na mecz wyszliśmy przestraszeni. Myślę jednak, że Stal będzie dyktowała warunki w tej lidze – wyjaśnia Przemysław Drabik.

Wiadomo już, że w jego drużynie oprócz: Szymona Raka i Kamila Wolskiego zagrają: Maciej Łopuszyński (Start Krasnystaw). Maciej Welman (Kryształ Werbkowice), Kamil Wędrocha (Tur Milejów) oraz Kacper Paździerski i Bartosz Piłat (obaj Motor II Lublin). – Kadra na pewno nie jest jeszcze zamknięta, rozglądamy się za kolejnymi wzmocnieniami – zapewnia trener Sygnału.

A co myśli o pierwszym rywalu? – Dla nas wszystkie mecze będą ciężkie. Najważniejsza rzecz, to wyeliminować błędy w obronie. Myślę, że to będzie klucz do sukcesu, a w naszym przypadku tym sukcesem będzie utrzymanie – wyjaśnia szkoleniowiec.

Janowianka w próbie generalnej też przegrała, ale tylko 1:2 z Sokołem Nisko, a spotkanie wcale nie musiało się zakończyć takim rezultatem. – Generalnie jedyne, z czego nie jestem zadowolony, to wynik. Mecz wypadł całkiem nieźle. Toczył się w bardzo trudnych warunkach, bo przy mocno padającym deszczu. Boisko było coraz bardziej nasiąknięte. Mimo to stworzyliśmy w pojedynku z beniaminkiem czwartej ligi podkarpackiej niezłe widowisko, mieliśmy swoje sytuacje, ale zabrakło skuteczności. Transfery? Oprócz Pawła Zięby i Kacpra Piechniaka czekamy na potwierdzenie kolejnych ruchów. Mieliśmy trochę problemów, żeby dogadać się z innymi klubami, ale mam nadzieję, że wszystko dopniemy w najbliższych dniach – mówił nam kilka dni temu Ireneusz Zarczuk, opiekun Janowianki.

I wygląda na to, że się udało, bo wicemistrz poprzednich rozgrywek ogłosił, że do zespołu dołączyli również: Jakub Wlaźlik (Karpaty Krosno), Patryk Rojek (Kryształ Werbkowice), Wiktor Szymański (Granit Bychawa) oraz Wiktor Stępniowski (Sokół Kamień). Wcześniej drużynę wzmocnili Paweł Zięba (Stal Kraśnik) i Kacper Piechniak (Sokół Kamień).

Program 1. kolejki sezonu 24/25

Sobota, 10 sierpnia: Granit Bychawa – Hetman Zamość (o godz. 14) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Motor II Lublin (15) * Sygnał Lublin – Janowianka Janów Lubelski * Stal Kraśnik – Lublinianka Lublin

Niedziela, 11 sierpnia: Kłos Gmina Chełm – Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski (14) * Łada 1945 Biłgoraj – Start Krasnystaw (17) * Gryf Gmina Zamość – Górnik II Łęczna (17) * Opolanin Opole Lubelskie – Huragan Międzyrzec Podlaski (17) * Pauza – Avia II Świdnik.