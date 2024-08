Wylosowano pary trzeciej rundy Pucharu Polski na szczeblu LZPN

POM Iskra Piotrowice to rewelacja rozgrywek w lubelskiej klasie okręgowej w 2024 r. Podopieczni Grzegorza Fularskiego zaliczyli kapitalną rundę wiosenną poprzedniego sezonu, a brak awansu do IV ligi zawdzięcza fatalnej jesieni 2023 r. W tym sezonie wszystko ma już pójść zgodnie z planem i przynieść promocję do IV ligi. Piotrowiczanie zaczęli sezon od dwóch przekonujących zwycięstw, a w Pucharze Polski również gromili kolejnych przeciwników. W pierwszej rundzie rozbili 11:1 Victorię Rybczewice, a w kolejnej fazie pokonali 5:1 Milę Turka. Teraz podopieczni Grzegorza Fularskiego zagrają ze znacznie wymagającym przeciwnikiem – czwartoligową Janowianką Janów Lubelski.

Piłkarskie święto odbędzie się w Ludwinie, gdzie miejscowy Ludwiniak będzie gościł rezerwy ekstraklasowego Motoru Lublin. Druga ekipa Motoru gra na co dzień w IV lidze, gdzie jednak na razie plącze się w ogonie ligowej tabeli. Ludwiniak w obecnej edycji Pucharu Polski pokusił się już o jedną sensację, bo w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminował po rzutach karnych Stal Poniatowa.

Wielkie dni będą przeżywać również kibice Amatora Leopoldów-Rososz. Zespół, który podobnie jak Ludwiniak, gra na poziomie A klasy będzie gościł w trzeciej rundzie Lubliniankę. To niejako nagroda dla tego klubu za wyeliminowanie w poprzedniej rundzie Garbarni Kurów grającej na co dzień w lubelskiej klasie „okręgowej”.

Inny zespół z A klasy, Czarni 1947 Dęblin, będzie gospodarzem rywalizacji ze Stalą Kraśnik. Faworytem są kraśniczanie, którzy mają aspiracje sięgające nawet awansu do III ligi.

Najbardziej zadowoleni z losowania są jednak zawodnicy Wisły II Puławy. Młodzi piłkarze zaplecza drugoligowca awansowali do IV rundy bez gry, ponieważ w trzeciej rundzie bierze udział nieparzysta liczba drużyn.

Mecze trzeciej rundy odbędą się 4 września.

Pary III rundy: Opolanin Opole Lubelskie – Avia II Świdnik * KS Cisowianka Drzewce – Górnik Łęczna * POM Iskra Piotrowice – Janowianka Janów Lubelski * Ruch Popkowice-Zadworze – Ruch Ryki * Polesie Kock – Granit Bychawa * Roztoczanie Chrzanów – Trawena Trawniki * Ludwiniak Ludwin – Motor II Lublin * Kadet Lisów – KS Ciecierzyn * Lewart II Lubartów – Sygnał Lublin * Tęcza Kraśnik – Wisła Annopol * Amator Leopoldów-Rososz – KS Lublinianka * Czarni 1947 Dęblin – Stal Kraśnik. Wolny los: Wisła II Puławy.