Ligowe granie w lubelskiej okręgówce coraz bliżej, jak drużyny radziły sobie w sparingach?

Przypomnijmy, że to już trzecie podejście do tego meczu. Dwa wcześniejsze były zaplanowane na 28 października oraz 18 listopada. Deszczowa oraz śnieżna jesień sprawiły, że nie dało się grać, więc obie strony rundę jesienną zakończą dopiero w niedzielę.

Forma obu drużyn jest dość zmienna. W minionym tygodniu nieco lepsze nastroje panowały w Bełżycach. Miejscowa Unia najpierw zmierzyła się z Tarasolą Cisy Nałęczów. Spotkanie z wyżej notowanym rywalem było bardzo wyrównane, a rozstrzygnął je jeden gol. Jego autorem był Pavlo Semeniuk z Tarasoli.

W weekend Unia grała natomiast z A-klasową Perłą Borzechów. Tu o triumf było zdecydowanie łatwiej, zwłaszcza, że już do przerwy bełżyczanie prowadzili 2:0. Później obie ekipy dołożyły jeszcze po jednym trafieniu i spotkanie zakończyło się zwycięstwem Unii 3:1. Gole dla niej zdobywali Mateusz Kowalewski i Dawid Żyszkiewicz.

Tomasz Prasnal, opiekun Sokoła Konopnica, może przed niedzielnym meczem czuć za to pewien niepokój. Jego zawodnicy rywalizowali z Sygnałem Lublin i nie mieli w tym spotkaniu zbyt wiele do powiedzenia. Lider lubelskiej klasy okręgowej już po 45 min prowadził aż 6:0. W drugiej połowie, po zmianach w obu ekipach, Sokół zaczął lepiej funkcjonować, co nie uchroniło go przed porażką 2:7. Gole dla zawodników z Konopnicy zdobywali Kawalec oraz Yaroslav Puhaiev.

Optymizm może panować w Rykach. Miejscowy MKS Ruch ma za sobą bardzo udany sparing, w którym pokonał 7:0 Sęp Żelechów, który na co dzień występuje w siedeckiej okręgówce. Bohaterem meczu był Bartłomiej Bułhak, który skompletował hat-tricka. Oprócz niego do siatki trafiali jeszcze Jakub Wasilewski, Marcel Gałązka, Mikołaj Głodek i Bartek Woźniak.

Ciekawy sparing mają za sobą gracze Czarnych 1947 Dęblin. Beniaminek pojechał do Kozienic na mecz z V-ligową Eneą KS Energia. Drużyna, która ma aspiracje sięgające awansu wygrała z przedostatnią ekipą okręgówki 2:1. Gola dla Czarnych zdobył Maciej Rayski. Z kolei POM Iskra Piotrowice, przegrał 1:2 z Ogniwem Wierzbica.