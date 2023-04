LKS Stróża – Sokół Konopnica 1:2. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Maleńka Stróża była w sobotę niczym wielka Praga. W stolicy Czech Biało-Czerwoni niedawno skompromitowali się w meczu z naszymi południowymi sąsiadami, kiedy stracili dwie bramki już na samym początku spotkania. Przedwczoraj ich wyczyn skopiowali gracze LKS Stróża, którzy po niespełna 180 sek. przegrywali 0:2 w meczu z Sokołem Konopnica.

Przyjezdni strzelanie rozpoczęli tuż po pierwszym gwizdku. Zrobił to Michał Młynarczyk, który popisał się fantastycznym uderzeniem z dystansu, a Bartłomiej Saracen był przy nim bez szans. Po chwili było już 2:0, a największy udział przy tej bramce miał ponownie Młynarczyk. Przedarł się on lewą stroną boiska i posłał płaskie dośrodkowanie w pole karne, Piłka przeszła przez całą szesnastkę, a akcję idealnie zamknął Jakub Leszczyński. Przypomnijmy, że trafił on do Konopnicy z A-klasowego GKS Niemce, gdzie biegał po boisku jako... obrońca. Do ataku przesunął go dopiero trener Sokoła, Tomasz Prasnal, a Leszczyński skutecznością błyszczał już w trakcie zimowych przygotowań.

Tak fatalny początek ustawił Stróżę w roli ekipy goniącej wynik. Drużyna Anatolija Ławryszyna zdołała tylko zdobyć kontaktowe trafienie. Ukraiński szkoleniowiec próbował grać dużo bardziej ofensywnie, ale kolejne minuty upływały na bezskutecznych próbach sforsowania defensywy Sokoła. Gospodarzom nie pomogło nawet wprowadzenie w 70 min najnowszego nabytku, czyli nigeryjskiego napastnika Osatohanmwena Osamundianmwena.

Stróża zaczęła rundę wiosenną od dwóch porażek, co ustawia ją w trudnej sytuacji w kontekście walki o utrzymanie. Co innego Sokół, który w rundzie rewanżowej wywalczył już 4 pkt i może coraz spokojniej patrzeć w tabelę. (kk)

LKS Stróża – Sokół Konopnica 1:2 (1:2)

Bramki: K. Kowalik (39) - Młynarczyk (1), Leszczyńśki (3)

Stróża: Saracen – Kamiński (70 Wójcik), Barszcz, K. Kowalik (80 Uzodinma), Chmoczyk, Wojtaszek, Kuźnicki, Pentlewski (46 Kasica), D. Szczuka, Wojtowicz (65 Miazga), D. Kowalik (70 Osamundianmwen)

Sokół: K.Styżej - Braslavets Ł. Styżej , Sowiński, Wąsik (60 P. Wójcik) – Bednarski (90 Sądej), J. Wójcik , Obara (68 Szczawiński) Persona, Młynarczyk (65 Kris) - Leszczyński.

Żółte kartki: Chomczyk – K. Styżej, Wąsik, Ł. Styżej, Sowiński, Braslavets, Młynarczyk. Sędziował: Kępowicz. Widzów: 150.

Lubelska klasa okręgowa

Rezerwy Wisły Puławy rozgromiły Orion Niedrzwica. Bohaterem spotkania został Dawid Retlewski, który zdobył cztery bramki

Wyniki: KS Cisowianka Drzewce – MKS Sygnał Lublin 6:0 (Szczotka 17, 38, 43, Łakomy 61, Ruciński 67, Kalita 80) * LKS Stróża – Sokół Konopnica 1:2 (K. Kowalik 39 – Młynarczyk 1, Leszczyński 3) * KS Góra Puławska – Tur Milejów 2:2 (Semeniuk 58, Pionka 90+1 – Borówka 75, Rembiesa 82) * Stok Zakrzówek – Błękit Cyców 3:0 (Marek 77, Dudek 83, Rzucidło 86) * Wisła II Puławy – Orion Niedrzwica 8:0 (Retlewski 10, 20, 50, 80, Wlaźlik 15, 30, 55, Kaczmarek 25) * Avia II Świdnik – Unia Bełżyce 1:1 (Świdnik 32 – Tatara 70) * Polesie Kock – Janowianka Janów Lubelski 2:4 (Siwek 3, Sokół 17 – Dajos 51, Perin 68, Birut 84, Eze 89) * Tarasola Cisy Nałęczów – MKS Ruch Ryki 1:2 (Rodzik 65 – Bułhak 26, 89).