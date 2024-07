Lubelska klasa okręgowa wystartuje 14 sierpnia

Tegoroczne rozgrywki tradycyjnie będą toczyć się w szesnastozespołowym składzie. Nie jest jeszcze jednak pewne, czy wszystkie kluby, które widnieją w opublikowanym terminarzu na pewno przystąpią do rozgrywek. Ta niepewność związana jest z rezerwami Wisły Puławy. Przypomnijmy, że ten klub w ostatnich latach był wspierany przez Grupę Azoty. Kiedy jednak ta wycofała się ze sponsoringu, byt zarówno pierwszej, jak i drugiej drużyny stanął pod znakiem zapytania. Jeżeli więc w Puławach ostatecznie zdecydują się na wycofanie rezerw, ich miejsce w lubelskiej klasie okręgowej zajmie LKS Stróża.

W rundzie jesiennej piłkarze wybiegną na boisko 15 razy. Zaczną nietypowo, bo w środę. 14 sierpnia będzie jednak jedynym terminem w środku tygodnia w 2024 r. Jesienne granie zakończy się 16-17 listopada.

Na pierwszą kolejkę najbardziej czekają kibice beniaminków. Tylko dwóch będzie miało okazję pierwszy mecz sezonu rozegrać przed własną publicznością. Są to Garbarnia Kurów oraz Wisła Annopol. Ci pierwsi zmierzą się z mającą spore aspiracje Unią Bełżyce, co drudzy zagrają ze znacznie słabszym przeciwnikiem, Traweną Trawniki. Fani LKS Kamionka na domowy mecz poczekają do drugiej kolejki, kiedy będą mogli obejrzeć rywalizację ich pupili z KS Cisowianka Drzewce. Warto jednak zaznaczyć, że Kamionka w rundzie jesiennej będzie występować w Lubartowie, ponieważ domowy obiekt LKS wciąż jest w budowie. Najdłużej na swoich piłkarzy poczekają w Wierzchowiskach. Miejscowy LZS po raz pierwszy gospodarzem będzie dopiero w trzeciej kolejce, kiedy zagra z Sokołem Konopnica.

Szlagierem pierwszej kolejki będzie potyczka KS Cisowianka Drzewce ze Stalą Poniatowa. Obie ekipy w poprzednim sezonie grały w IV lidze. Cisowianka zakończyła sezon na 6 pozycji, Stal była 15. Obie miały szansę dalej kontynuować swoją przygodę na tym poziomie rozgrywkowym, ale z powodów organizacyjno-finansowych postanowiły przenieść się do lubelskiej klasy okręgowej.

Inne ciekawe daty w kalendarzu? W czwartej kolejce planowanej na zakończenie wakacji dojdzie do lokalnych derbów pomiędzy Unią Bełżyce i Sokołem Konopnica. Tydzień później Polesie Kock podejmie LKS Kamionkę w derbach powiatu lubartowskiego. W szóstej kolejce, zaplanowanej na połowę września, Tarasola Cisy Nałęczów zmierzy się KS Cisowianka Drzewce w derbach gminy Nałęczów.

14 sierpnia: Garbarnia Kurów – Unia Bełżyce * Tur Milejów – Wisła II Puławy * Tarasola Cisy Nałęczów – LKS Kamionka * KS Cisowianka Drzewce – Stal Poniatowa * Wisła Annopol – Trawena Trawniki * Hetman Gołąb – MKS Ruch Ryki * Polesie Kock – Sokół Konopnica * POM Iskra Piotrowice – LZS Wierzchowiska.